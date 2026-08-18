Oficial: Barcelona rompe el mercado de verano y confirma el fichaje de Rodri

El club azulgrana confirmó una operación que llevaba varios días generando expectación. Rodri todavía tenía contrato vigente con el Manchester City , pero finalmente decidió poner punto final a su etapa en Inglaterra para afrontar un nuevo desafío en LaLiga .

Barcelona, España.- El Barcelona hizo oficial este martes la incorporación de Rodri , quien se convierte en uno de los grandes refuerzos del conjunto dirigido por Hansi Flick . El centrocampista español, de 30 años, llega para fortalecer una zona clave del equipo y firma un vínculo con la entidad catalana hasta 2030.

El internacional español arribó el lunes por la tarde a Barcelona y este martes completó los exámenes médicos correspondientes en la Ciudad Deportiva. A su llegada, el futbolista dejó claro que afronta esta nueva etapa con entusiasmo y con el objetivo de conquistar grandes títulos con su nuevo equipo.

Aunque recibió propuestas de otros grandes clubes, entre ellos el Real Madrid, y contaba con el interés del Manchester City para extender su contrato, Rodri terminó decantándose por el Barcelona. Su deseo de vestir la camiseta azulgrana tuvo un peso determinante para cerrar la negociación.

Con este movimiento, el Barça incorpora a uno de los mediocampistas más reconocidos del fútbol internacional. Rodri llega además con un palmarés de primer nivel y la experiencia necesaria para asumir un papel protagonista dentro del proyecto encabezado por Flick.

El español deja atrás una exitosa etapa en el Manchester City, club al que llegó en la temporada 2019-20 bajo las órdenes de Pep Guardiola. Durante su paso por Inglaterra conquistó, entre otros trofeos, la Champions League, cuatro títulos de la Premier League y el Mundial de Clubes.

Ahora, el ganador del Balón de Oro de 2024 regresa al fútbol español después de sus etapas anteriores en el Villarreal y el Atlético de Madrid. Su objetivo será continuar ampliando su impresionante colección de títulos, esta vez defendiendo los colores del conjunto catalán.