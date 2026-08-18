Barcelona ya lo sabe: se confirma el equipo en el que jugará Julián Álvarez la nueva temporada

Cholo Simeone sentencia el futuro de Julián Álvarez. Se conoce la respuesta final a su futuro y rompe el mercado de fichajes en Europa.
El futuro de Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena, pero Diego Simeone sorprendió con una contundente respuesta sobre lo que puede ocurrir con el delantero argentino.
Cuando todo apuntaba a que la incertidumbre seguiría creciendo, el entrenador del Atlético de Madrid dejó una frase que cambia por completo el panorama alrededor del atacante.
Los rumores que vinculan a Julián Álvarez con una posible salida del Atlético de Madrid recibieron este martes un nuevo capítulo antes del debut liguero.
Simeone fue consultado directamente por la situación del campeón del mundo y no dudó en fijar su postura ante las especulaciones que han rodeado al futbolista.
El técnico argentino dejó claro que, desde su perspectiva, no existe espacio para seguir alimentando las versiones sobre una posible salida del delantero.
La contundencia de sus palabras estuvo relacionada con la postura que previamente había expresado Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid.
Simeone recordó que Gil Marín se pronunció de manera tajante sobre la continuidad del atacante y consideró que esa declaración despeja cualquier duda.
“Esto es como en los juicios, no ha lugar”, expresó el entrenador rojiblanco al ser cuestionado nuevamente por el futuro de Julián Álvarez.
Sin embargo, Simeone también puso sobre la mesa una realidad deportiva que explica por qué el delantero todavía no está listo para jugar.
Álvarez apenas suma una semana de entrenamientos después de reincorporarse al Atlético tras sus vacaciones posteriores al Mundial 2026.
Por ese motivo, el técnico descartó que el argentino esté en condiciones de participar en el duelo frente al Málaga por la primera jornada de LaLiga.
Simeone espera que durante los próximos días el atacante pueda recuperar ritmo y acercarse al nivel físico necesario para competir.
Más allá de la incertidumbre que ha generado su situación, el entrenador volvió a destacar la importancia que Julián Álvarez tendrá dentro de su proyecto.
Simeone incluso reconoció que pretende construir un equipo alrededor del delantero, al que considera uno de los jugadores más importantes de su plantilla.
Mientras el mercado de fichajes permanezca abierto hasta el 1 de septiembre, los rumores continuarán, pero Simeone dejó una advertencia clara: en el Atlético, por ahora, cuentan con Julián Álvarez.