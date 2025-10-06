Nayrobi Vargas se une a la Selección de Honduras y revela que admira al "Choco" Lozano

San Pedro Sula, Honduras.- Uno de las grandes novedades en la Selección de Honduras para los juegos eliminatorios contra Costa Rica y Haití es el joven delantero Nayrobi Vargas, quien milita en el Mainz II de Alemania. Con sus 19 años y 1.90 metros de estatura, el futbolista arribó hoy a San Pedro Sula para unirse a la Bicolor con la mirada y confianza del técnico Reinaldo Rueda, quien lo tiene bien estudiado y le ha dado el respectivo seguimiento.

"Estoy muy feliz, es un orgullo y desde niño quise estar acá", fueron sus primeras palabras del nacido en San Pedro Sula, Cortés, el 20/05/2006 y además es hijo de Chimilio Vargas un exjugador de Marathón y Real España en la decada de los 90's. La convocatoria lo tomó por sorpresa: "muy contento, estaba en mi casa, tranquilo y miré que estaba convocado. Mi familia está feliz" y agregó: "es muy importante para mí, he estado en los procesos". El "Búfalo" destacó que "he hablado con Rueda desde casi un año" y además en óptimas condiciones a la Selección de Honduras, cuenta con 7 partidos en la presente temporada con Mainz II: "estoy agarrando minutos". Nayrobi Vargas sabe que es muy complicado ser parte de un partido tan valioso como lo será ante Costa Rica, sino seguirá esperando la oportunidad: "estoy joven y es paso a paso, tengo la mentalidad de hacer todo de la mejor manera. Vengo feliz, estoy preparado para cualquier cosa".