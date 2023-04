Nayrobi Vargas: “Cualquier selección que me pida primero la voy a agarrar”

Participación con el Dallas: “Todo el equipo me ha tratado muy bien, muy feliz con el equipo”.

¿Te bajonea que a veces no te tomen en cuenta?

“No, no me bajonea, si no te llevan a un partido no significa nada, debes seguir trabajando”.

Objetivos con el Dallas tras la eliminación de Honduras en el Premundial: “Ese día fue muy triste, no sé qué pasó, así es el fútbol, hay que seguir trabajando, acá estoy feliz, quiero jugar en el segundo equipo y que en el futuro me firme el FC Dallas”.