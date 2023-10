Nahún Espinoza se confiesa tras duro momento: “Estoy vivo de milagro”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En marzo de 2023, Nahún Espinoza sufrió una de las pruebas más complicadas que la vida le ha dado. El otrora técnico de Olimpia fue hospitalizado por un problema cardíaco cuando entrenaba al Victoria de La Ceiba. El exjugador en la Liga Nacional tuvo que ser trasladado de emergencia hasta el IHSS de Tegucigalpa, donde estuvo en cuidados intensivos y en el que se le practicó una operación a corazón abierto. Siete meses después de ser intervenido, Nahún Espinoza contó los momentos duros que vivió en esos meses y cómo Dios le ha cambiado la vida en un giro de 180 grados.

Asimismo, reveló si volverá a dirigir a un equipo de fútbol. Habló de la Selección de Honduras y no le cierra las puertas a ser director deportivo en el deporte de la esférica más querida del mundo. “Fue un tiempo bien difícil, la mano de Dios estuvo conmigo, estoy vivo de milagro porque él así lo quiere, pero todo fue rápido, tan inesperado. He sido operado de corazón abierto, me sacaron varias cosas problemáticas y estoy recuperándome, la recuperación es más lenta de lo que yo pensé, estamos en este asunto, no al 100%, porque no voy a llegar a eso, pero sí tratar de hacerlo lo mejor posible”, comentó en entrevista con Deportes Kayros. Agregó: “Gloria a Dios a Jesucristo, toda la honra sea para él, porque todo fue inesperado, yo fui el primer sorprendido, esto fue una historia muy larga, fueron varios episodios, pero lo importante es que estoy vivo, ha sido un milagro, sobre todo como se dio, lo que los médicos me dijeron, ha sido difícil porque queda desecho tu cuerpo y la recuperación es lenta. De repente lo resentís físicamente, mentalmente uno se queda haciendo preguntas, pero espiritualmente bien, tuve recaída, eso fue difícil, no pude mantener el conocimiento, me desmayé, gracias a Dios me pude encontrar gente en Colombia donde pudieron recuperarme, estoy agradecido con los médicos, atención de primera, interés por mi caso, estoy de nuevo en mi país, recuperándome para trabajar, ya que el costo económico ha sido alto y la vida te cambia en todo sentido, aprovecho para decirle a la gente que hay un Dios grande y poderoso”.

Nahún Espinoza también reveló que el vivir esos momentos complicados lo hicieron cambiar en la forma en cómo Dios cuida de sus hijos y los momentos postrados en la camilla de un hospital. “A veces cree que uno puede todo, cuando tenés salud, tenés trabajo, cuando te está yendo bien crees que todo será así y de repente sucede algo que te cambia todo, como la economía. Esto hace que uno crezca a otro nivel desde mi punto de vista, aunque somos carne, necesitamos muchas cosas, pero lo más importante es el aspecto espiritual, Jesucristo vale la pena. Estas son pruebas duras y difícil de aceptar. No había meditado el estar en un hospital, nunca había estado en una habitación en el que me dijeran ‘si no hacés esto te vas a morir’, todo eso es duro, pero, al final, uno se cree mucho, me olvido que el día a día es el principal, si tienes la oportunidad de ayudar a otro, no solamente de talla física o emocionalmente”, arguyó. El campeón con los Merengues explicó que no le pidió ayuda a los equipos que dirigió en Liga Nacional, porque le daba pena pedir, pero mencionó que siempre salió adelante.

“Primero uno debe tratar de arreglar sus asunto, porque ellos no tienen obligación con uno. A mí toda la vida me costó mucho. Gracias a Dios puso los medios, gracias a lo que yo tenía, no recibí ayuda de estos organismos, es difícil, da pena pedir, me avergüenza y pude salir avante”, manifestó el nacido en Tela. Nahúm Espinoza también detalló que espera volver a la dirección técnica de un equipo, sin embargo, por el estado físico en cómo quedó, no está listo para ser entrenador de fútbol, pero tampoco descarta una dirección deportiva. “Es una profesión difícil, no he tenido tanta continuidad. Por el momento no pudo, físicamente no puedo por la forma en que yo dirijo, todo lo demás sí, pero físicamente no, tendría que cambiar mi método, pero no sería activo. Si veo una posibilidad de volver a televisión, que por ahora es la más factible, espero haya una oportunidad, pero mucho trabajo tampoco hay”, mencionó Espinoza.

Por otra parte, dio sus valoraciones sobre el accionar de la Selección de Honduras y dice que el fútbol catracho sigue estando arriba de países como el de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. ¿Ve a La H en cuartos de final de Nations League? “Creo que Honduras va a clasificar, seguramente va a ganar, lo más probable. Por mucho que el fútbol de Cuba, Puerto Rico son países débiles, Honduras es una mejor selección. Lo que pasa con el fútbol de Honduras es que viene a la baja, genera dudas, pero estos países son débiles”, soltó Nahúm. Añadió: “Las eliminatorias hay que verla completas, el entrenador plantea un objetivo general. Aunque siempre queremos, pero si se analiza fríamente, al final es beneficioso. Falta otro partido ya que es de 180 minutos. Las formas es cuestión de gusto, son métodos debatibles, pero siempre digo que el entrenador va a lo suyo y lo demás le queda a los analistas. Ojalá tengamos siempre la mayor cantidad de gente a nuestro favor”.

Finalmente, Espinoza comparte que Honduras ya no tiene un abanico de futbolistas que tenía hace 20 años e indica que el fútbol de México, Estados Unidos y Costa Rica ha bajado. “No tenemos jugadores que en otros tiempos hemos tenido, socialmente Honduras ha cambiado, tiene problemas, pero tiene una selección aceptable. Si miramos que México, Estados Unidos y Costa Rica han bajado va encontrar uno que otro buen jugador. Hace 20 años tenías un abanico de 30 jugadores, ha bajado, han bajado todo en general. En el pasado las calidades eran superiores. Ahora ha avanzado mucho, el tema táctico, sobre todo cuando jugás con un gran equipo, identificando el duelo, me sorprende la madurez de los juveniles de Europa. Uno no ve el bloque estirado como se ve en Honduras, pero son cosas como hondureños vamos a ir mejorando, el fútbol cambió, hay mejores canchas como el Nacional Chelato Uclés”, sentenció.