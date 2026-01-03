  1. Inicio
Motagua comienza a mover fichas en el mercado y anuncia movimientos en el plantel

Tras un 2025 sin títulos y fracasos internacionales, Motagua oficializa la llegada del defensor Pablo Cacho y la salida del uruguayo Maicol Cabrera

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 17:11
Será el primer torneo completo bajo la dirección técnica de Javier López.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Fútbol Club Motagua ha comenzado una profunda reestructuración de su plantilla tras cerrar un 2025 para el olvido.

Con el objetivo de revertir la crisis deportiva que dejó al equipo sin títulos de Liga Nacional y fuera de las competiciones de Concacaf, la directiva y el técnico Javier López han oficializado los primeros movimientos de cara al Torneo Clausura 2025-2026.

Para solventar los problemas defensivos, el 'Ciclón Azul' anunció la contratación de Pablo Francisco Cacho Leiva. El futbolista hondureño, de 24 años, se desempeña como defensor central y llega procedente del Victoria, club donde destacó por su regularidad.

Cabe destacar que el zaguero central ya había acordado con Motagua en el mercado de verano y se planteó que se uniera al equipo, pero el Victoria bloqueó su salida prematura.

La directiva ceibeña se mantuvo firme y exigió el cumplimiento total de su contrato, lo que obligó al defensor a disputar todo el Apertura 2025 con la 'Jaiba Brava'.

La institución apuesta por Cacho para aportar "experiencia, jerarquía y solidez" a una línea defensiva que fue duramente cuestionada el año pasado.

Maicol Cabrera se despide

En contraparte, el Motagua confirmó la salida del delantero uruguayo Maicol Cabrera. A través de un comunicado, el club agradeció la "entrega, compromiso y pasión" mostrada por el atacante durante su estancia en el equipo, deseándole éxito en sus futuros proyectos.

Esta baja libera una plaza de extranjero y marca el inicio de una renovación en la zona ofensiva, tras un año en el que la falta de contundencia pasó factura en las instancias decisivas.

Redacción web
Alberto Cerrato

