  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula

Bajo el mando de Pablo Lavallén, el Monstruo Verde cerró filas para el duelo de ida en el Estadio Olímpico

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 16:34
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
1 de 12

Último entreno del Marathón de cara a la gran final contra Olimpia en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

 Fotos: Mauricio Ayala
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
2 de 12

Nicolás Messiniti atendió a la prensa antes de iniciar con los trabajos de entrenamiento y dijo estar muy ansioso por jugar la final.
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
3 de 12

Marathón recibirá al 'León' mañana en San Pedro Sula a las 4:30 pm y esperan llenazo en el Estadio Olímpico,
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
4 de 12

Llamó la atención la presencia del arquero panameño César Samudio, quien ha estado fuera por lesión en los úlitmos partiodos del Monstruo Verde.
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
5 de 12

¿Samudio vuelve para la final? El entrenador argentino, Pablo Lavallén, afirmó que se ha entrenado bien y dejó como sorpresa la decisión con Samudio.
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
6 de 12

Marathón fue el equipo más goleador y el menos goleado en el certamen.
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
7 de 12

Sin dudas que los focos estarán centrados en Alexy Vega, el zurdo que ilusiona a toda la afición verdolaga.
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
8 de 12

Si alguien sabe anotarle al Olimpia es Rubilio Castillo que volvió a lo grande al fútbol hondureño.
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
9 de 12

Los jugadores se tomaron una foto en conjunto con aficionados y representantes de patrocinadores
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
10 de 12

"RAWR" El Monstruo Verde irá a por todas para llevarse la ventaja en el primer partido de la final del Apertura 2025.
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
11 de 12

Lavallén construyó un gran equipo este semestre para llevar una vez más al Marathón a una final.
Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula
12 de 12

Mario Berríos, leyenda del club, siempre presente para seguir de cerca al equipo.
Cargar más fotos