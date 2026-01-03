Así fue el último entreno de Marathón para la final contra Olimpia en San Pedro Sula

Último entreno del Marathón de cara a la gran final contra Olimpia en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Nicolás Messiniti atendió a la prensa antes de iniciar con los trabajos de entrenamiento y dijo estar muy ansioso por jugar la final.
Marathón recibirá al 'León' mañana en San Pedro Sula a las 4:30 pm y esperan llenazo en el Estadio Olímpico,
Llamó la atención la presencia del arquero panameño César Samudio, quien ha estado fuera por lesión en los úlitmos partiodos del Monstruo Verde.
¿Samudio vuelve para la final? El entrenador argentino, Pablo Lavallén, afirmó que se ha entrenado bien y dejó como sorpresa la decisión con Samudio.
Marathón fue el equipo más goleador y el menos goleado en el certamen.
Sin dudas que los focos estarán centrados en Alexy Vega, el zurdo que ilusiona a toda la afición verdolaga.
Si alguien sabe anotarle al Olimpia es Rubilio Castillo que volvió a lo grande al fútbol hondureño.
Los jugadores se tomaron una foto en conjunto con aficionados y representantes de patrocinadores
"RAWR" El Monstruo Verde irá a por todas para llevarse la ventaja en el primer partido de la final del Apertura 2025.
Lavallén construyó un gran equipo este semestre para llevar una vez más al Marathón a una final.
Mario Berríos, leyenda del club, siempre presente para seguir de cerca al equipo.