Pablo Lavallén confirma altas en Marathón y avisa a Olimpia previo al primer pulso de la final

San Pedro Sula, Honduras.- Pablo Lavallén vive su primera final en la Liga Nacional de Honduras y no mira el pasado. Acepta que jugar la final de ida del torneo Apertura en el estadio Olímpico puede ser muy beneficioso. Este domingo 4 de enero se disputará el primer pulso contra Olimpia por el título y el técnico argentino rompió el silencio tras la larga semana de preparación.

El exjugador de River Plate afirma que el miedo no está en su vocabulario y Marathón no cambiará nada en estas finales, apelando a su estilo. Afirmó conocer bien al Olimpia, pero les envió un categórico mensaje que deben ser mejores en la cancha para vencerlos, dejando atrás la historia y el poder de la camisa.

Declaraciones de Lavallén

¿Cómo a sido la preparación del club y cuál es el informe de la recuperación de César Samudio? Nos hemos entrenado muy bien, con la normalidad habitual de la semana especial. adores están mentalizados para hacer un gran papel ese día. La semana para la institución, ansiedad, nervios... Súper bien, yo no juego, se les transmite seguridad y es el primero, son dos juegos de 90 minutos y revalidad todo en Tegucigalpa. Estamos con tranquilidad. Su primera final, ¿Cómo lo disfruta? Llegar a la final siempre es importante, he disputado finales en mi carrera, he ganado y tengo una Copa Libertadores, sé cómo se debe parar en un estadio y siento como es ser futbolista. Tenemos una determinada forma de jugar. Tenemos muchas herramientas como el corazón, mentalidad y no renunciar. ¿Cómo ha sido la semana de trabajo? Los jugadores están lógicamente expectantes, que lleguen los dos partidos. Desde el punto de vista de entreno ha sido normal, tratando de gestar lo más posible a lo pequeños detalles y ya conocemos al rival, hay cositas que se pueden ir sumando. ¿De qué debe cuidarse Marathón? De lo que nos cuidamos nosotros, no ponemos nuestros focos en el rival y las características que tiene, no las comentaré con ustedes. Trataremos de neutralizar el balón, aprovechar nosotros. Cada final es un acto nuevo, no se juega con la historia y no se juega con la camiseta. Nadie pensó que estaríamos en la final. Cada partido es distinto.