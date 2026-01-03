Messiniti revela la clave para hacerle daño a Olimpia y envía mensaje a la afición de Marathón

Con un torneo que superó sus expectativas, Messiniti destacó la solidez del equipo verdolaga, su versatilidad en ataque y la importancia de mantener el estilo de juego que los llevó hasta aquí bajo la tutela de Pablo Lavallén .

San Pedro Sula, Honduras.- Nicolás Messiniti , delantero argentino de Marathón , atendió a la prensa previo a la final de ida contra Olimpia en el Estadio Olímpico. En su primera finalísima en el fútbol hondureño, el jugador expresó su emoción por disputar el título y minimizó la presión por el goleo individual, priorizando el campeonato colectivo.

Finalmente, el delantero valoró su adaptación a la posición de centrodelantero, rol en el que ha brillado con goles fundamentales (17 en 22 juegos), aunque siempre al servicio del equipo. Su mensaje a la afición fue de gratitud, anticipando una fiesta similar a la vivida en la clasificación en Puerto Cortés.

El sudamericano se mostró ansioso, pero confiado, enfatizando que las finales son partidos aparte donde no hay favoritos claros, reconociendo la calidad de Olimpia. Insistió en la necesidad de sacar ventaja en el primer duelo de estos 180 minutos, aprovechando el apoyo de los aficionados verdolagas en un Olímpico que tendrá más de 30 mil personas.

La verdad que muy contento de poder disputar una final en mi primer torneo acá en Honduras. El principal objetivo y el único objetivo es salir campeón. Después, lo de goleo vendrá solo o no vendrá, la verdad que no es algo que ocupe mi cabeza, sino el salir campeón es el deseo que todos tenemos. Muy contento de poder llegar a la primera final en mi primer torneo.

¿Cómo te toma tu primera final en el fútbol hondureño, junto con el tema de tu renovación y la chance del titulo de goleo que tienes?

¿Cuáles son su expectativas para el partido?

La verdad que estamos trabajando bien, tranquilos. Obviamente la ansiedad normal de una final. Por ahí estamos un poco ansiosos, nerviosos, pero tratando de disfrutar para llegar de la mejor manera.

Pablo Lavallén dijo que estos partidos se juegan sin miedo. ¿Cómo llegan ustedes y qué debe hacer Marathón para llevarse una ventaja?

Yo creo que tenemos que seguir como estamos. Creo que la forma de jugar y nuestro trabajo, así lo hemos hecho, nos trajo hasta acá, hasta la final. No modificar mucho, sino hacer hincapié en hacer nuestro juego y que el partido se juegue como nosotros queremos para poder sacar una ventaja.

¿Compartes que un gol en final marca la historia más que 17 en el torneo?

Sí, obviamente que uno tiene ganas de hacer goles. Por la posición en la que juego se espera también que convierta, pero te soy sincero, en estos partidos, obviamente que quiero hacer gol, no te lo voy a negar, pero que lo haga el que lo tenga que hacer, pero el deseo es que Marathón levante esa copa.

¿Son estos los partidos más importantes de tu carrera?

Sí, es un partido muy importante para mi carrera y esperemos coronarlo de la mejor manera.

¿Qué tan importante será pegar primero en esta final de 180 minutos?

Sabemos que es una final larga y va a ser muy importante el resultado que saquemos mañana, pero es largo y trataremos de sacar una ventaja mañana para ir tranquilos a Tegucigalpa y enfocados en eso, en tratar de conseguir el resultado.

¿Es mejor Marathón que Olimpia para la final, con 51 goles a favor y la mejor defensa?

Yo creo que las finales son partidos aparte. No soy quién para decir si somos mejores que Olimpia o no. Ellos tienen un gran equipo. Nosotros también consideramos que tenemos un gran equipo. Va a ser un partido muy difícil, muy duro y esperemos sacar ventaja.

¿Cómo te has sentido con el torneo que has hecho con Marathón?

La verdad que estoy muy contento con el torneo que hice. Creo que superó ampliamente mis expectativas. Yo puedo jugar de delantero-centro, como también lo puedo hacer como segunda punta. Hubo partidos donde me tocó compartir ataques con delanteros de mis características, entonces me estuve tirando para los costados y siento que lo hice bien. Y también hubo partidos que lo tuve que hacer solo de centrodelantero y también me he sentido cómodo, así que siempre tratando de aportar al equipo donde me toque.

¿Qué mensaje le mandas a la afición y cómo sienten el Estadio Olímpico?

A la afición solamente palabras de agradecimiento porque me han demostrado su apoyo, su cariño desde el primer día. Seguramente va a ser una fiesta, como lo fue en Puerto Cortés el día que clasificamos, así que muy ansioso y esperando que llegue el partido mañana. Sobre el estadio Olímpico, bien, creo que es un estadio grande, un campo de juego amplio donde por ahí nos beneficia nuestro juego. Hemos obtenido buenos resultados jugando allí, así que nos sentimos cómodos.