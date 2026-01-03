Marathón se arropa con su gente: Así fue el banderazo verdolaga previo a la final ante Olimpia

Marathón recibió el apoyo de su afición a pocas horas de enfrentar a Olimpia en la final de Liga Nacional. Así se vivió el banderazo de los hinchas verdolagas.
Este aficionado fue el primero en llegar. Andar en silla de rueda no fue un impedimento y se trasladó desde la colonia Sandoval de San Pedro Sula.
Los hinchas verdolagas estuvieron esperando el arranque del banderazo desde tempranas horas.
Este chico lució esta polémica camiseta que le pone ambiente al clásico. En ella se nota un Monstruo sobre un León, haciendo alusión a Marathón ante Olimpia.
Este bombo gigante fue uno de los instrumentos utilizados para ponerle ambiente al banderazo de los aficionados de Marathón.
Las bandera se pusieron colorido al ambiente, a pocas horas del arranque del partido de ida de la final de Liga Nacional.
Familia completas se trasladaron a las afueras de la sede del Marathón para darle apoyo a sus jugadores.
Nuestros periodistas estuvieron dándole cobertura al evento de principio a fin.
Los hinchas del Marathón posaron para el lente de EL HERALDO. Ellos están motivados de poder sacar un resultado positivo mañana.
A eso de las 6:00 de la tarde comenzó el carnaval en las afueras de la sede verdolaga.
Cientos de hinchas gritaban a una sola voz los canticos alusivos al Marathón.
El sonido de los instrumentos desataban la euforia entre los presentes en este banderazo.
"Quiero que salgas campeón", decía uno de los canticos de los aficionados del monstruo verde.
La pasión y el sentimiento invadió a las personas presentes en el evento de apoyo a los jugadores de Marathón.
Marathón se arropó con su gente previo al pitazo inicial de la final de Liga Nacional ante Olimpia.
Los futbolistas del Marathón salieron a recibir a su gente en este banderazo.
Alexy Vega quedó sorprendido con el apoyo que estaban recibiendo previo a este trascendental partido.
Así miró el técnico Pablo Lavallén la fiesta que montó la Furia Verde,
Todos estos aficionados de Marathón seguramente ya tienen su boleto para ir mañana al estadio Olímpico a ver a su equipo.
Messiniti brindó unas palabras de agradecimiento para sus aficionados fieles.
El partido entre Marathón y Olimpia se juega este domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.