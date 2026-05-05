Murió el legendario José 'Piculín' Ortiz a los 62 años

Ortiz, quien compitió en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004), en la NBA con los Utah Jazz y, entre otros equipos en España, el Real Madrid y el FC Barcelona, falleció a las 04.03 GMT de hoy.

San Juan.- El legendario baloncestista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz , miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional , falleció en la madrugada de este martes a sus 62 años tras una ardua batalla contra el cáncer colorrectal, confirmaron fuentes deportivas.

El legendario pívot se encontraba recluido en el Hospital Ashford, en San Juan, desde el 1 de mayo, y se mantuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sylvia Ríos, así como por su hija Neira, familiares y allegados, detalló en un comunicado la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Tras la noticia, reconocidas figuras deportivas, entre ellas, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, así como el expelotero y exdirigente Alex Cora, ofrecieron sus condolencias.

"Puerto Rico pierde hoy a uno de sus más grandes atletas y a un verdadero símbolo de lo que representa competir por nuestra bandera. Piculín fue mucho más que un extraordinario baloncelista; fue un líder, un referente y un atleta que encarnó los valores del olimpismo en cada escenario en el que representó a nuestro país", sostuvo Rosario.

La líder olímpica resaltó de Ortiz "su entrega, su carácter competitivo y su amor por Puerto Rico" que "marcaron a generaciones y elevaron nuestro nombre a nivel mundial".

"Su legado vivirá por siempre en nuestra historia y en el corazón de nuestro pueblo", añadió.

Cora, único puertorriqueño en ganar un campeonato de la Serie Mundial de Béisbol como dirigente, agradeció a Ortiz "por tantos buenos momentos" en los que elevó el ánimo de los puertorriqueños en sus batallas en la pintura, como las que demostró en Juegos Olímpicos, Mundiales, Panamericanos, entre otros torneos.

"Descansa en paz Piculin. Gracias por tantos buenos momentos. #ElConcord. ¡Qué grande eres!", dijo Cora en su cuenta de X.

Conocido como 'El Concord' y su mítico número 4 en su camiseta, Ortiz nació el 25 de octubre de 1963 en Aibonito (centro) y se crió en la ciudad aledaña de Cayey, donde comenzó a desarrollarse en el baloncesto.

En 1987, se convirtió en el segundo puertorriqueño -después de Butch Lee- en ser seleccionado en el 'draft' de la NBA, cuando fue escogido por los Utah Jazz con el número 15.

En su tierra, Ortiz se consolidó como uno de los jugadores más exitosos en la historia del Baloncesto Superior Nacional, principal Liga de Puerto Rico, donde ganó 8 campeonatos.

Su debut internacional con la selección nacional fue en 1983, en los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela.

Desde ese entonces, representó a Puerto Rico en múltiples competiciones, incluyendo el encuentro en el que su equipo derrotó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde el equipo norteamericano sufrió su primer revés olímpico con jugadores de la NBA -posteriormente fue eliminado en las semifinales por Argentina, a la postre campeona-.

'Piculín' Ortiz fue un destacado jugador en la Liga ACB, la máxima categoría del baloncesto español, en la que vistió la camiseta del CAI Zaragoza, antes de ir a la NBA, y a su regreso, jugó en el Real Madrid, el Barcelona, el Festina Andorra y el Unicaja Málaga.

Con el conjunto azulgrana, ganó la Copa del Rey y fue subcampeón de la Copa de Europa.

Además, jugó en los griegos Gymastikos Larissas, Iraklis Creta y Aris Tesalónica, equipo con el que ganó la Copa Korac.

Ortiz culminó su destacada trayectoria internacional hasta su retiro como jugador profesional en 2006 y en el 2019 fue exaltado al Salón de la Fama de la FIBA. EFE