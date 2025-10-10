Mundial 2026: Los resultados que necesita Honduras para clasificar a la Copa del Mundo

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras complicó su panorama de cara a la Copa del Mundo United 2026 al empatar 0-0 ante Costa Rica y cayó a puestos de repechaje en el grupo C de la Eliminatoria Mundialista.
Sin embargo, la "H" sigue dependiendo de sí misma para obtener el ansiado boleto a su cuarta justa mundialista a nivel adulto. Honduras se clasificaría al Mundial 2026 si se cumplen los siguientes resultados en las restantes tres fechas.
Con triunfos clave ante Haití y Nicaragua, la Bicolor alcanzaría 11 puntos y se adueñaría del primer lugar del Grupo C.
Este escenario confirmaría el regreso de la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda a la máxima cita del fútbol tras mantenerse sólida en los momentos más exigentes.
¿Cómo? Si Honduras gana sus próximos dos partidos y si Costa Rica empata de visita vs Haití en la primera fecha eliminatoria de noviembre.
Aun con una derrota frente a Costa Rica en la última jornada, Honduras conservaría la cima gracias a su efectividad y diferencia de goles, mientras Haití quedaría rezagada en la tercera posición.
Otros resultados que ponen a Honduras en el Mundial son los siguientes: que la Bicolor derrote a Haití y Nicaragua, además de conseguir el empate en suelo costarricense. Y que Haití caiga en Tegucigalpa, aunque gane sus últimos dos compromisos de la Eliminatoria Mundialista.
En estos posibles resultados también serviría que Costa Rica pierda ante Haití en el Caribe, a pesar de doblegar a Nicaragua en la cuarta jornada de la Cuadrangular Final de Concacaf.
Pero existe una tercera opción donde Honduras conquistaría el boleto a la Copa del Mundo United 2026. Eso sí, la Bicolor y los haitianos finalizarían empatados en puntos, aunque la "H" tendría mejor diferencia de goles.