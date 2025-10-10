  1. Inicio
Mundial 2026: Los resultados que necesita Honduras para clasificar a la Copa del Mundo

Si Honduras logra dos victorias, podría clasificarse en la primera jornada de noviembre. ¿Cómo es posible?

  • 10 de octubre de 2025 a las 14:24
La Selección de Honduras mantiene vivas sus esperanzas de clasificar al Mundial.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras complicó su panorama de cara a la Copa del Mundo United 2026 al empatar 0-0 ante Costa Rica y cayó a puestos de repechaje en el grupo C de la Eliminatoria Mundialista.

Sin embargo, la "H" sigue dependiendo de sí misma para obtener el ansiado boleto a su cuarta justa mundialista a nivel adulto. Honduras se clasificaría al Mundial 2026 si se cumplen los siguientes resultados en las restantes tres fechas.

Tabla de posiciones Concacaf: Honduras baja al segundo puesto y hay nuevo líder en el grupo C

Con triunfos clave ante Haití y Nicaragua, la Bicolor alcanzaría 11 puntos y se adueñaría del primer lugar del Grupo C.

Este escenario confirmaría el regreso de la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda a la máxima cita del fútbol tras mantenerse sólida en los momentos más exigentes.

¿Cómo? Si Honduras gana sus próximos dos partidos y si Costa Rica empata de visita vs Haití en la primera fecha eliminatoria de noviembre.

La Bicolor empató 0-0 frente a Costa Rica en el Morazán de San Pedro Sula.

 (Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo )

Aun con una derrota frente a Costa Rica en la última jornada, Honduras conservaría la cima gracias a su efectividad y diferencia de goles, mientras Haití quedaría rezagada en la tercera posición.

Otros resultados que ponen a Honduras en el Mundial son los siguientes: que la Bicolor derrote a Haití y Nicaragua, además de conseguir el empate en suelo costarricense. Y que Haití caiga en Tegucigalpa, aunque gane sus últimos dos compromisos de la Eliminatoria Mundialista.

En estos posibles resultados también serviría que Costa Rica pierda ante Haití en el Caribe, a pesar de doblegar a Nicaragua en la cuarta jornada de la Cuadrangular Final de Concacaf.

Día, hora y contra quién juega Honduras su próximo partido de la eliminatoria de Concacaf

Pero existe una tercera opción donde Honduras conquistaría el boleto a la Copa del Mundo United 2026. Eso sí, la Bicolor y los haitianos finalizarían empatados en puntos, aunque la "H" tendría mejor diferencia de goles.

