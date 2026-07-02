Se definen las últimas tres selecciones clasificadas a 8avos de final del Mundial 2026

Texas, Estados Unidos.- Continúa la actividad del Mundial 2026 este viernes 03 de julio con una apasionante jornada cargada de grandes partidos desde las 12:00 p.m., hora hondureña. Arrancando con el cruce entre Australia, que se quedó con el segundo lugar del Grupo D por delante de Turquía y Paraguay, contra la Egipto de Mohamed Salah, que jugará una ronda de eliminación directa por primera vez en la historia del país. Australianos y egipcios solo se han enfrentado en dos ocasiones a lo largo de su historia, siendo estos un empate sin goles en 1987, partido que terminaría ganando Australia en la tanda de penales y hace 16 años en un amistoso, donde Egipto se impuso por 3-0.

Pero si hablamos de Copas del Mundo, Australia evitó la derrota contra equipos del continente africano en las únicas dos veces que le ha tocado cruzarse, con un empate 1-1 ante Ghana en 2010 y una victoria por la mínima sobre Túnez en Qatar 2022, mientras que Egipto solo se ha enfrentado una vez a alguna selección de Oceanía, precisamente en este Mundial, ganándole por 3-1 a Nueva Zelanda. Unas horas más tarde, a las 4:00 p.m., Argentina se verá las caras con Cabo Verde, en un duelo de David contra Goliat, siendo "David" la selección africana que aún no ha perdido un partido en el presente campeonato y "Goliat" como sinónimo de Lionel Messi, a un tanto de convertirse en el primer futbolista en alcanzar la veintena de goles en mundiales.

Este será el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones, con Argentina como la clara favorita, logrando la victoria en sus últimos siete partidos de Copas del Mundo cuando se mide a un equipo africano.

Por su parte, Cabo Verde se convirtió en la primera nación debutante en alcanzar una ronda de eliminación directa desde Eslovaquia en 2010 y aunque ocupa el lugar 64 del ranking FIFA, deposita gran parte de sus esperanzas en Vozinha, una de las tantas figuras inesperadas que nos ha dejado el Mundial 2026. Finalmente, a las 7:30 p.m., la Colombia de Luis Díaz y Daniel Muñoz, autor de dos goles en este torneo, se medirá a una Selección de Ghana convertida en un auténtico dolor de cabeza para Inglaterra y Croacia en la Fase de Grupos.

Los cafeteros han ganado sus últimos cuatro partidos ante selecciones del continente africano, pero de los seis mundiales que ha participado antes de 2026, Camerún lo despachó en Italia 1990 tras ganarle 2-1 en los tiempos extras.

En cambio, Ghana jamás ha podido vencer a un país sudamericano por Copas del Mundo, tras perder 0-3 contra Brasil en 2006, caer eliminada en penales luego de igualar 1-1 frente a Uruguay en 2010 y 12 años después, la misma garra charrúa les ganó por 2-0 en Qatar 2022.

Cruces confirmados para octavos de final del Mundial 2026