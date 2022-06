“Muma” Fernández sobre su proceso de inactividad: “Fue un calvario bastante pesado”

LA CEIBA, HONDURAS.- Carlos “Muma” Fernández relató que no la pasó nada bien en estos cuatro meses en los que no pudo jugar con Vida, por el hecho de haber participado en dos equipos en menos de un año.

La pesadilla terminó para Carlos “Muma” Fernández (4 meses sin jugar) por lesiones y la falta de oportunidad en sus equipos como Motagua y Venados de la Liga Expansión de México opacaron al extremo derecho.

Hoy para “Muma” la historia es diferente y nos resalta que está con “un rijio como no te imaginas por jugar”.



VEA: Omar Rosas asegura que “no tenía mala relación con Héctor Vargas”

Actualmente, el catracho se encuentra disputando la Copa Mariachi 2022, un torneo amateur que se ha desarrollado este fin de semana en Estados Unidos.

“Estoy muy motivado, muy contento, se me abre otra nueva posibilidad de poder demostrar mi talento como lo he hecho en todos los clubes que he jugado; estoy contento porque la verdad que fue un calvario bastante pesado (Con los Venados), porque venía con la ilusión de jugar”, arranca diciendo el futbolista.

Debido a problemas internos y de racismo con el equipo azteca, el hondureño no pudo sumar minutos y se vinculó con Vida de La Ceiba.



ADEMÁS: José Rivera, técnico de los Potros: “Este título va para todo el departamento de Olancho”

El extremo derecho apenas estuvo un mes (fue en enero de este año) con Los Venados FC.

Recordó que su paso por México ha quedado en el olvido y “ahora estoy al cien con el Vida”.

‘Muma’ no pudo jugar con Vida en el Clausura, ya que un jugador en una temporada no puede participar con más de dos equipos y Fernández jugó el Apertura con Motagua en Honduras, posteriormente jugó en un mismo año con Venados FC.

Sin embargo, el equipo ceibeño le permitió ponerse a tono y así mejorar en el físico y futbolístico.

También le bajaron el sueldo, pero la decisión fue de mutuo acuerdo con los rojos.

“Tuve que apretar en estos cuatro meses”, confesó ‘Muma’ al tiempo que adelantó que “estoy con un rijio como no te imaginás porque fueron cuatro meses que me tocó sufrir en las gradas y ahora se me da la oportunidad de poder brillar en La Ceiba”.



DE INTERÉS: Olancho FC se convierte en el nuevo inquilino de la Primera División tras épica remontada ante Lone

Explosión por las dos bandas

Exteriorizó que el regreso de Rembrandt Flores y de Marvin “La Flecha” Bernárdez generarán una sana competencia en el equipo cocotero.

“Me alegra que contraten buenos jugadores, con Flecha somos buenos compañeros y vamos a tener mucha explosión por las dos bandas”, apostilló Fernández.