Motagua vs Platense EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO y alineaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua se enfrenta ante el Platense FC por la segunda jornada del torneo Clausura en la cancha del estadio Nacional.
Alineaciones
Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 12. Raúl Santos, 17. Jhen Portillo, 5. Óscar Padilla, 10. Rodrigo Gómez, 27. Jefryn Macias, 15. Andy Hernández, 11. Romario Luis Da Silva y 19. Rodrigo de Olivera.
Hora y canal dónde ver partido EN VIVO
Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC y lo puedes seguir por Diario El Heraldo