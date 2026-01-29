  1. Inicio
  2. · Deportes

Motagua vs Platense EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO y alineaciones

El Motagua recibe al Platense FC por la segunda jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 17:40
Motagua vs Platense EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO y alineaciones

Rodrigo De Olivera ya entró en lista con el Motagua en el torneo Clausura.

 Foto: Alex Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua se enfrenta ante el Platense FC por la segunda jornada del torneo Clausura en la cancha del estadio Nacional.

Alineaciones

Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 12. Raúl Santos, 17. Jhen Portillo, 5. Óscar Padilla, 10. Rodrigo Gómez, 27. Jefryn Macias, 15. Andy Hernández, 11. Romario Luis Da Silva y 19. Rodrigo de Olivera.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 7:30 PM

Canal: Deportes TVC y lo puedes seguir por Diario El Heraldo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias