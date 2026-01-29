Fichajes: Motagua suma altas, Olimpia busca extranjero y futuro de Pinto; legionario es codiciado

Motagua sacó la chequera, Olimpia con movimientos y futuro de legionarios. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Javier Rivera - Marathón y Sporting San Miguelito están negociando para una nueva cesión por un año del zaguero panameño, quien quiere estar en el monstruo, pero aún faltan detalles contractuales para que se cierre.
Dylan Andrade - Tras su paso por el Parillas One, el defensor llegó para este campeonato al CD Brasilia de la comunidad de Río Lindo.
Jeaustin Campos - El nuevo presidente del Saprissa, Roberto Artavia, se refirió al posible regreso del técnico tico al banquillo "morado" y dejó claro que no solo depende de lo deportivo. Cabe destacar que Campos enfrentó supuestos problemas con algunos jugadores cuando era el mandamás del equipo.
Manuel Gamboa - El defensor central panameño hizo uso de su cláusula de salida de Génesis PN y este día estampó su firma con el Mushuc Runa de la Serie A de Ecuador.
Osbed Pérez - El lateral derecho se convirtió en nuevo fichaje del FC Leones de la segunda división de Honduras.
Oliver Morazán - El experimentado mediocampista es nuevo jugador del Honduras Progreso tras su salida de Génesis PN.
Marcos Montiel - Tras su salida de Olimpia, el volante uruguayo ha estado en busca de equipo para este 2026. Al principio se rumoraba que su destino sería el Mushuc Runa de Ecuador, pero finalmente Montiel será contratado por el Central Español de la primera división de su país natal.
Joseph Rosales - Medios internacionales confirman que West Bromwich Albion de Inglaterra desistió en su interés de fichar al lateral catracho y seguirá jugando en el Austin FC.
Pedro Troglio - Reportes indican que Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, habría tenido el primer acercamiento con el DT argentino para tocar temas de la Bicolor.
No es un secreto que el extécnico del Olimpia se perfila como uno de los favoritos para tomar las riendas de la Selección Nacional de Honduras de cara al Mundial 2030.
José Mario Pinto - El habilidoso volante se ha convertido en la sensación del mercado de fichajes en Honduras, luego de que se conociera que es pretendido por el Banfield de Argentina, dirigido por Pedro Troglio. Aún no avanzan las negociaciones debido a problemas financieros que atraviesa el equipo argentino.
Lo que sí se confirma es que el interés de "El Taladro" en fichar a Pinto el real, así lo confirmó Troglio, quien se refirió a la posibilidad de poder hacerse de los servicios del "Rey del Dribbling". "Si no es hoy, voy con todo en junio a buscarlo", confesó Pedro Antonio.
Bruno Veglio - Olimpia ha mostrado interés en hacerse de los servicios del volante uruguayo, pero un problema ajeno al club estaría frenando la negociación.
Carlos Palma - Motagua anunció la renovación del mediocampista central por un periodo de tres años más.
Rodrigo de Olivera - Motagua también oficializó este jueves la incorporación del goleador uruguayo, tras una fuerte disputa legal con el Olancho FC.
Keyrol Figueroa - Pese a las ofertas de equipos de la MLS por el atacante hondureño, el Liverpool ha puesto manos a la obra y ya trabaja en su renovación.