Messi se refiere a remontada ante Egipto: "Fue emocionante darle vuelta"

Atlanta, Estados Unidos.- Lionel Messi, figura y capitán de Argentina, se mostró emocionado tras el agónico triunfo por 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, destacó que el equipo debió volver a sufrir para pasar de fase y consideró que la remontada fue "muy emocionante". "Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos", expresó Messi, autor del empate 2-2 a pocos minutos del final, tras ir perdiendo por 0-2 hasta el minuto 79.

El atacante del Inter Miami se mostró además "aliviado" por el triunfo y feliz por cómo se dio: "Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta". "No es fácil levantar un 0-2 pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final", enfatizó Messi, que falló un penalti en el primer tiempo y que con el gol de este martes se ubica como máximo goleador del Mundial con ocho tantos.

"Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria", añadió, al tiempo que agradeció el incesante apoyo de la afición y se mostró enfocado en la recta final del campeonato. Messi ya había sido clave en el partido de dieciseisavos de final ante Cabo Verde, en el que marcó el 1-0 transitorio y luego manejó los hilos del equipo durante un encuentro que culminó 3-2 en la prórroga.