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Messi se refiere a remontada ante Egipto: "Fue emocionante darle vuelta"

El jugador argentino Lionel Messi se refirió al sufrido triunfo sobre Egipto y con el que lograron avanzar a cuartos del Mundial 2026

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 14:51
Messi se refiere a remontada ante Egipto: Fue emocionante darle vuelta

Lionel Messi llegó a 21 goles en las Copas del Mundo.

 Foto: EFE

Atlanta, Estados Unidos.- Lionel Messi, figura y capitán de Argentina, se mostró emocionado tras el agónico triunfo por 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, destacó que el equipo debió volver a sufrir para pasar de fase y consideró que la remontada fue "muy emocionante".

"Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos", expresó Messi, autor del empate 2-2 a pocos minutos del final, tras ir perdiendo por 0-2 hasta el minuto 79.

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El atacante del Inter Miami se mostró además "aliviado" por el triunfo y feliz por cómo se dio: "Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta".

"No es fácil levantar un 0-2 pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final", enfatizó Messi, que falló un penalti en el primer tiempo y que con el gol de este martes se ubica como máximo goleador del Mundial con ocho tantos.

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"Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria", añadió, al tiempo que agradeció el incesante apoyo de la afición y se mostró enfocado en la recta final del campeonato.

Messi ya había sido clave en el partido de dieciseisavos de final ante Cabo Verde, en el que marcó el 1-0 transitorio y luego manejó los hilos del equipo durante un encuentro que culminó 3-2 en la prórroga.

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Este martes, la 'Pulga', que acaba de cumplir 39 años y que en este Mundial se convirtió en el máximo goleador de la historia de las copas del mundo, volvió a permanecer en el terreno durante todo el encuentro y fue vital para la remontada que otorgó a Argentina el pase a los cuartos de final.

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Redacción web
Agencia EFE

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