A lo Messi: Así fue la primera asistencia del hondureño Dereck Moncada con Inter de Bogotá

Bogotá, Colombia.- Inter de Bogotá empató 2-2 contra el Deportivo Pereira en la jornada 12 de la Liga de Colombia . Dereck Moncada volvió a ser protagonista, esta vez no con goles, pero si aportando su primera asistencia.

El hondureño se lució con un pase de primera a Fabricio Spanguinetti al minuto 51' para el empate 1-1 en ese momento. En el país cafetero destacaron la técnica del hondureño exOlimpia .

Moncada con un toque sutil sacó a toda la defensa de la jugada y habilitó a su compañero que de volea mandó a guardar el balón al fondo de las redes.

No todo fue bueno para el Inter de Bogotá, ya que el empate lo hace alejarse del liderato que tiene el Atlético Nacional con 24 puntos y con un partido menos.

El club de Dereck tiene 21 unidades y también por debajo de Deportivo Pasto (24) y Once Caldas (23).