Messi llega a 900 goles, pero Nashville SC despide al Inter Miami de Concacaf Champions Cup

Fort Lauderdale, Estados Unidos.- El Inter Miami cayó eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras empatar 1-1 con el Nashville en el partido de vuelta disputado en Miami, un resultado que, por la regla del gol visitante, les sacó del torneo tras el empate sin goles de la ida.

Un tanto del argentino Cristian Espinoza a un cuarto de hora para el final cambió radicalmente el guion de un partido que el Inter Miami pareció tener controlado durante los primeros sesenta minutos, e inutilizó el gol inicial de Lionel Messi , que supuso el número 900 en su carrera profesional.

Se trata de la eliminación más temprana del Inter Miami en el trofeo continental en su tercera participación consecutiva. El faraónico proyecto liderado por Messi suma un nuevo fracaso, tras las eliminaciones en cuartos de final en 2024 y en semifinales el año pasado.

El delantero argentino, que no había viajado a Charlotte el fin de semana para descansar de cara al desenlace de la eliminatoria, adelantó al Inter Miami en el minuto siete tras recibir en el área un pase desde la izquierda del lateral español Sergio Reguilón, y encontrar un hueco entre las piernas del defensor para que su remate alcanzara la red.

Messi, de 38 años, ha marcado 672 goles con el Barcelona (2004-2021), 32 con el Paris Saint-Germain (2021-2023), 81 con el Inter Miami (2023-actualidad) y 115 con la selección argentina, con la que debutó en 2005.