Messi, Haaland y Kane definen los últimos clasificados a Semifinales del Mundial 2026

Florida, Estados Unidos.- Messi, Haaland y Kane, tres de las grandes estrellas del deporte rey que conocerán su destino en los últimos dos partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026, a disputarse este sábado 11 de julio, a partir de las 3:00 p. m., hora hondureña.

¡Así llega Noruega!

Los vikingos jugarán su primer partido de los Cuartos de Final en una gran competición (Mundial o Eurocopa) por primera vez en la historia del país, luego de derrotar a Brasil en los Octavos de Final con un doblete de Erling Haaland, que ha marcado siete de los 12 goles de Noruega en la Copa del Mundo. Sin embargo, Noruega no ha logrado ganar ninguno de sus seis cruces anteriores contra selecciones europeas en mundiales, con un preocupante registro de dos empates y cuatro derrotas.

Pero Haaland te permite soñar y más cuando el artillero del Manchester City ha anotado al menos un gol en los últimos 14 partidos de Noruega, con un promedio de casi dos tantos por encuentro. El partido de Noruega contra Inglaterra será el sábado 11 de julio a las 3:00 de la tarde.

¡Así llega Inglaterra!

El equipo de Thomas Tuchel disputará su undécimo partido en unos Cuartos de Final mundialista, superado únicamente por Brasil y Alemania, aunque solo han logrado avanzar más allá de esta ronda en tres ocasiones, encajando dos o más goles en siete de esas eliminatorias.

Las máximas figuras de los "Three Lions" son la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, que se convirtió en el primer mediocampista inglés en anotar cuatro o más goles en una sola edición y Harry Kane, autor de seis tantos en el Mundial 2026, un 54% de todas las anotaciones de Inglaterra en el actual torneo.

Historial de Inglaterra vs Noruega

Ambas selecciones se han enfrentado en 12 ocasiones previas, siendo su último partido una victoria por 1-0 de los ingleses en 2014, con un registro de siete victorias para Inglaterra, tres empates y solamente dos victorias de Noruega.

¡Así llega Argentina!

La albiceleste se verá las caras con Suiza el sábado 11 de julio a las 7:00 p. m. en Kansas, dando por finalizada la ronda de Cuartos de Final, en un encuentro al que Argentina llega con los 26 futbolistas sanos, pero con ciertas dudas en el jugador que será titular por el lateral izquierdo (Tagliafico o Medina) o el socio en ataque para Lionel Messi (Julián Álvarez o Lautaro Martínez).

Independientemente de quien acompañe al '10' de Argentina, la realidad es que Lionel Messi evitó la catástrofe para la vigente campeona del mundo en 16avos y Octavos de Final, superando la veintena de goles y convirtiéndose en el máximo asistidor en la historia de la competición.

Y si repasamos las estadísticas de la albiceleste contra selecciones europeos en Copas del Mundo, la última derrota data de 2018, hilando victorias contra Polonia, Países Bajos, Croacia, Francia y Austria en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

¡Así llega Suiza!

En el campamento europeo, la gran incógnita es el estado físico de Johan Manzambi, que lucha por recuperarse en tiempo récord de unas molestias en la rodilla que lo dejaron fuera del cruce ante Colombia en los Octavos de Final, instancia donde los suizos dieron el gran batacazo derrotando al equipo de Néstor Lorenzo en la tanda de penales.

Historial de Argentina vs Suiza

Este será el octavo enfrentamiento entre ambas selecciones, con un claro dominio de Argentina que acumula cinco victorias y dos empates, siendo el último antecedente en los Octavos de Final de Brasil 2014, eliminatoria que se definió con un solitario gol de Di María en los tiempos extras. Cabe destacar que los ganadores de ambos partidos: Inglaterra vs Noruega y Argentina vs Suiza se encontrarán en Semifinales, en un partido programado para el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta.

Partidos de Semifinales ya confirmados