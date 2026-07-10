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La emotiva llamada de Klose y Messi organizada por Scaloni, DT de Argentina

En la previa del partido ante Suiza, Scaloni sorprendió a Messi con la llamada de Miroslav Klose, acto que conmovió al mundo del fútbol

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 14:22
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Miroslav Klose, quien fuese máximo goleador en la historia de los mundiales hasta antes de iniciar la Copa del Mundo 2026, nunca ha ocultado su admiración por Lionel Messi.

 Fotos: EFE
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Rivales en tres mundiales diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero el respeto entre dos grandes figuras mundialistas siempre ha existido, con declaraciones como: "Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos" en palabras del alemán.

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Y en la previa del Argentina vs Suiza por los Cuartos de Final del Mundial 2026, Scaloni, entrenador de Argentina y ex-compañero de Klose, organizó una llamada sorpresa entre los dos cracks.

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En declaraciones para L'Equipe, Miroslav Klose platicó sobre la sorpresiva llamada con Lionel Messi, luego de que el argentino rompiera la barrera de los 20 goles en Copas del Mundo.

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Miroslav Klose: “Lionel Scaloni fue mi compañero de equipo en la Lazio. Siempre estamos en contacto. Organizó una llamada entre Messi y yo, fue muy conmovedora".

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"Obviamente nos hemos cruzado de vez en cuando en un terreno, lo que siempre ha sido agradable y respetuoso".

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"Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos tanto tiempo fuera de estas reuniones. Me dijo que me enviaría una camiseta autografiada”, comentó Klose entre risas.

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Tras superar dicha marca de goles, Lionel Messi dijo que no le daba mucha importancia a las estadísticas individuales y describió las figuras de Ronaldo Nazário y Miroslav Klose como "dos monstruos".

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Y así, el Mundial 2026 nos regala otra anécdota inolvidable que difícilmente pasaría si no se estuviese llevando a cabo la Copa del Mundo.

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Después de cinco partidos y con 21 goles, Lionel Messi ya dejó atrás la leyenda de Miroslav Klose, pero los futboleros nunca olvidarán aquel delantero alemán de 36 años que derrotó a Francia, Brasil y Argentina para levantar la cuarta Copa del Mundo para Alemania.

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