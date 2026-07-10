La emotiva llamada de Klose y Messi organizada por Scaloni, DT de Argentina

Miroslav Klose, quien fuese máximo goleador en la historia de los mundiales hasta antes de iniciar la Copa del Mundo 2026, nunca ha ocultado su admiración por Lionel Messi.
Rivales en tres mundiales diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero el respeto entre dos grandes figuras mundialistas siempre ha existido, con declaraciones como: "Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos" en palabras del alemán.
Y en la previa del Argentina vs Suiza por los Cuartos de Final del Mundial 2026, Scaloni, entrenador de Argentina y ex-compañero de Klose, organizó una llamada sorpresa entre los dos cracks.
En declaraciones para L'Equipe, Miroslav Klose platicó sobre la sorpresiva llamada con Lionel Messi, luego de que el argentino rompiera la barrera de los 20 goles en Copas del Mundo.
Miroslav Klose: “Lionel Scaloni fue mi compañero de equipo en la Lazio. Siempre estamos en contacto. Organizó una llamada entre Messi y yo, fue muy conmovedora".
"Obviamente nos hemos cruzado de vez en cuando en un terreno, lo que siempre ha sido agradable y respetuoso".
"Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos tanto tiempo fuera de estas reuniones. Me dijo que me enviaría una camiseta autografiada”, comentó Klose entre risas.
Tras superar dicha marca de goles, Lionel Messi dijo que no le daba mucha importancia a las estadísticas individuales y describió las figuras de Ronaldo Nazário y Miroslav Klose como "dos monstruos".
Y así, el Mundial 2026 nos regala otra anécdota inolvidable que difícilmente pasaría si no se estuviese llevando a cabo la Copa del Mundo.
Después de cinco partidos y con 21 goles, Lionel Messi ya dejó atrás la leyenda de Miroslav Klose, pero los futboleros nunca olvidarán aquel delantero alemán de 36 años que derrotó a Francia, Brasil y Argentina para levantar la cuarta Copa del Mundo para Alemania.