“Me ha roto en mil pedazos”: Joana Sanz confirma su separación de Dani Alves

BARCELONA, ESPAÑA.- En medio del delicado proceso legal que atraviesa Dani Alves por agresión sexual, la modelo española Joana Sanz confirmó finalmente su ruptura con el jugador brasileño. Por medio de una carta escrita con su puño y letra y que compartió en su cuenta de Instagram, Sanz puso final a su relación con el futbolista que hoy se encuentra bajo prisión en Barcelona,

En el texto, Joana expresó haber pasado por “meses horribles” desde que se enterara de las graves acusaciones que señalan a Alves de haber violado a una joven en una discoteca. Los días posteriores a que saliera a la luz el caso en donde finalmente el brasileño fue puesto bajo prisión, Joana Sanz evitó referirse sobre la situación, limitándose a visitar en algún momento a quien fuera su pareja y brevemente expresar que no lo iba a dejar solo. Sin embargo, la modelo española en sus redes sociales borró las fotografías junto al exjugador del Barcelona y además recibió mensajes en tono amenazante luego de mostrar su apoyo en un inicio.

En la misiva, Joana Sanz señala que Dani Alves “la rompió en mil pedazos” y que a pesar de todo el daño que le causó ha seguido a su lado. Asimismo, Sanz aclaró que pese a la ruptura seguirá estando al lado del deportista, aunque de otra forma. “Lo amo y lo amaré por siempre”, cerró diciendo.

Carta íntegra de Joana Sanz

Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas.

La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar años de vida su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel. Humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado.