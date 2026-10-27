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Mbappé pide perdón a China tras la polémica del meme y la sanción a LaLiga

El astro del Real Madrid admite su error tras el bloqueo comercial y televisivo en el país oriental, asegurando que siente un profundo respeto

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 06:32
Mbappé pide perdón a China tras la polémica del meme y la sanción a LaLiga

Mbappé trata de apaciguar el choque diplomático y empresarial reconociendo que su desafortunado comentario dañó la sensibilidad del régimen.

 Foto: EFE

Madrid.- Kylian Mbappé, internacional francés del Real Madrid, pidió disculpas al pueblo chino en sus redes sociales con un comunicado donde dice que, en una entrevista reciente, se ha dado una imagen suya que no es la correcta y que entiende que haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente "un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su historia".

"En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente", apunta Mbappé.

China veta a Mbappé y suspende LaLiga tras sus polémicas frases sobre un meme

El jugador francés expresó sus disculpas en tres idiomas: francés, chino e inglés, en un comunicado fechado en París por su compañía Interconnected Ventures.

Las citadas declaraciones del futbolista francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong desencadenaron este martes en China medidas que abarcan desde la suspensión de retransmisiones de LaLiga y la ruptura de acuerdos comerciales a la retirada de contenidos del jugador en plataformas digitales.

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La polémica llegó así hasta el Gobierno chino, que, a través del Ministerio de Exteriores, advirtió de que las palabras y los actos que "hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad".

LaLiga, por su parte, ha lamentado "profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China.

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Redacción web
Agencia EFE

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