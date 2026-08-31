Mauricio Dubón rompe su propio récord de imparables y firma temporada histórica en MLB

Atlanta, Estados Unidos.- El beisbolista hondureño Mauricio Dubón continúa haciendo historia en las Grandes Ligas. Este domingo, el catracho volvió a demostrar el gran momento que atraviesa al establecer un nuevo récord personal de imparables en una temporada de la MLB. “Duby” conectó su hit número 131 de la campaña, superando los 130 imparables que había registrado en 2023 durante su etapa con los Astros de Houston.

El histórico batazo llegó ante una recta del lanzador Mason Adams, en el partido entre los Bravos de Atlanta y los Rockies de Colorado. La pelota quedó en el centro del plato y Dubón respondió con un sólido batazo hacia el jardín central, donde cayó para convertirse en un nuevo imparable en su cuenta. De esta manera, el hondureño dejó atrás su anterior registro y estableció la mejor marca de hits en una temporada en su carrera profesional en las Grandes Ligas. El logro llega en medio de una campaña sobresaliente para el sampedrano, quien se ha convertido en una pieza importante de los Bravos desde su llegada a Atlanta.

Los números de Mauricio Dubón en la temporada 2026

El jugador nacido en San Pedro Sula llegó a los Bravos de Atlanta el 19 de noviembre de 2025, luego de ser enviado por los Astros de Houston en un intercambio que también involucró al infielder Nick Allen. En la temporada 2026, Dubón suma 131 imparables en 485 turnos al bate, disputando 130 partidos. Además, registra 10 cuadrangulares, 58 carreras anotadas y 64 carreras impulsadas, números que reflejan su aporte ofensivo para el conjunto de Atlanta. El hondureño también mantiene un promedio de bateo de .270, mientras que su porcentaje de embasado se sitúa en .315. Su regularidad ofensiva y su capacidad para aportar en diferentes facetas del juego lo han convertido en uno de los elementos importantes de los Bravos durante esta campaña.

Dubón, pieza clave para los Bravos

La importancia de Mauricio Dubón no se limita a sus números individuales. Su rendimiento también ha contribuido a que Atlanta se mantenga en la pelea por los primeros puestos de la Liga Nacional.