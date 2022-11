Mauricio Dubón al arribar a Honduras: “Ganar la Serie Mundial es el logro más importante en la historia del deporte hondureño”

La verdad, no lo manejo yo. Tiro las ideas y tengo un equipo que me ha ayudado bastante a lograr todo esto, yo paso jugando, ellos me dicen a mí y yo doy el sí o el no. Ellos son la base de todo esto, han realizado la mayoría de cosas; en realidad el equipo que yo tengo es increíble.

Ahora estás en Houston, estás en casa, ¿sentís que hay más apoyo?

Súper bien, el apoyo que hay de la comunidad hispana es increíble, en todo Houston y yo siempre le doy gracias a Dios por eso.

¿Te sentís más en casa estando en Houston?

Claro, Houston es uno de mis lugares favoritos, le he dicho a mi esposa que no me quiero de aquí y a ver qué es lo que trae el futuro.

En la celebración cada que mirabas una bandera de Honduras querías bajarte del bus.

Claro, y la reacción no fue planeada, sino que yo estaba así, miraba para abajo para no meterme en problemas porque nos dijeron que no podíamos bajarnos de bus por eso mismo, pero dije, ser el único y que la gente venga, que vean la bandera de Honduras y que después le digan a uno fui allá y es creído, entonces no, no, sé que hay reglas, pero fui lo hice y ya está.

¿Cuántas personas había más o menos en la celebración?

No recuerdo muy bien, pero eran bastantes personas que andaban con la bandera de Honduras a quienes saludaba y todo. Ganamos, así que no hubo problema de nada.

¿Qué lección te dejó esta temporada?

La perseverancia. Comencé en San Francisco y a uno no lo trataban muy bien ahí por cuestiones de otra cosa, pero uno obra para cosas buenas y nunca se iba a imaginar que un cambio así, me iba a cambiar para toda la vida.

¿El trato en Los Gigantes (De San Franciscoo) era en lo deportivo más que todo o fuera de ello?

Era más que todo en lo deportivo con el mánager, a quien nunca le gusté (como jugaba), eran cosas que chocaba cabeza conmigo bastante y eh ahí la salida del equipo.

¿Una salida agridulce entonces?

No, gracias a Dios que salí, je, je, je.

Quien iba a decir que el año anterior en triple A y luego campeón mundial, ¿te lo imaginabas?

La verdad sí, yo nunca dudé, la posibilidad estaba ahí, simplemente ellos tenían otros planes y gracias a Dios se dio.

¿Con mánager no has vuelto a hablar, con San Francisco no tienes relación o sí?

No, no, no, nada, una relación buena y nada más. Son cosas que uno nunca desea para ningún jugador.

Ya estando en Houston te tomaron más en cuenta, jugaste, pero en playoffs tu participación fue poca, ¿cómo viviste esto?

La verdad que uno sabe el rol que tenía. Dusty Baker habló conmigo a inicio de temporada y me dijo que él iba a tirar su nueve y que si tenía que entrar al noveno para salvar carrera, tenía que entrar, que estuviera listo para cualquier cosa. Él ya había hablado sobre el rol que iba a tener para los play off.

¿Y cuál es ese rol, para que la gente entienda?

Que si necesitaba un jugador rápido o si estaba un turno bueno, defensivamente, uno de los mejores en Grandes Ligas, él estaba diciendo que entraba para evitar un hit (del rival), porque él sabe la defensa que yo tengo.

¿Tu versatilidad, desarrollo en el terreno es lo que más ha ayudado para ser parte del equipo?

Claro, uno entrena para eso, vamos a entrenar para estar listos.

Se le pedía mucho (a Dusty Baker) que batearas en post temporada, ¿te habló del por qué no?

Él me dijo que tenía a su gente para eso, que yo estaba como último recurso porque no quería perderme en la defensa que tenía para el último inning y la habilidad que tengo para correr.

¿Pero hubo comprensión de parte tuya, no hubo inconformidad de parte tuya?

No no, es un equipo. Es como un pastel, donde se necesita de todos los ingredientes para ser un buen pastel. Si al pastel le falta sal, no sabe bien, si le falta azúcar, igual. Todos éramos complementos para llegar a la Serie Mundial.

¿Cuándo entraste a ese primer juego de la ronda divisional, qué sentiste, qué pensaste?

Al principio estaba, no nervioso, sino que emocionado, no sabía lo que había pasado, me miraba la cara en la pantalla, pero después cuando salí y comencé a ver todo fue que me di cuenta de lo increíble que era. El apoyo de todo mundo, de muchos hondureños.

¿Y al ganar la Serie Mundial qué fue lo primero que vino a la cabeza?

El sacrificio, todas las prácticas a las que iba, eh, los sacrificios que hice al irme de mi casa a los 15 años, algo que siempre voy a agradecer.

¿Algunos flashazos de los campos de tierra?

Claro, claro, juego siete de la serie mundial y la ganamos, realmente son cosas que uno siempre las tiene y agradece.

Cuando te enfocan las cámaras y vemos que estás riendo con tus compañeros, es una relación top.

Claro, claro, son mis hermanos allá. Uno le agradece a Dios por las personas que le pone, poder tener a esas personas que son jugares de nivel mundial y tener esa relación con ellos es increíble.

¿Con quién te llevás mejor?

La verdad que con todos. Me llevo muy bien con Altuve (José Carlos), Yordan Álvarez, Aledmys Díaz, la verdad con todo mundo.

¿Qué es lo que habla Dubón con sus compañeros, en las prácticas, qué bromas se hacen?

De muchas cosas, nos burlamos entre nosotros, charreamos sano, nos decimos cosas como ´hiciste el ridículo, te ponchaste mal y cosas así, pero ya en el juego uno quiere que le vaya bien.

Desde High School con Dusty Baker, hoy nuevamente, ¿cómo es tu relación con él?

Increíble, con Dusty como lo cuida a uno, como lo trata a uno, los consejos que da, es top. Es lo que uno quiere y por eso en la cancha lo da todo.

¿Quién es Dusty Baker para vos?

Una persona increíble que me ha influenciado bastante en el juego, eh. Es increíble, me dice que cuando venga a Honduras tengo que ayudar, una de las razones de esta iniciativa es por él. Dice que yo tengo que ayudar a sacar adelante a Honduras y eso uno lo agradece bastante.

Él dice que sos su navaja suiza, ¿qué otras palabras ha dicho que te hayan marcado?

Que soy un buen jugador, pero que seré mejor más adelante, que él está súper emocionado conmigo. Es un entrenador que en el futuro estará en el salón de la fama.

¿Te ha prometido que jugarás más en la próxima temporada?

Eso depende de cómo uno venga, por eso es algo que vamos hacer acá, a trabajar para eso.

Ahora que ya has ganado la Serie Mundial, ya has alcanzado lo máximo ¿qué otro objetivo hay?

Seguir ganando lo más que se pueda hasta donde el cuerpo dé.

Ser el primer hondureño en conseguir esta hazaña, ¿lo ponés como el logro más importante de un hondureño?

Bueno, eso queda a criterio de cada quien, pero para mí sí pero, acá somos bastante futbolero, pero para mí sí es algo muy importante.

Sí, una cosa es clasificar a un Mundial, pero otra es ganarlo como lo has hecho vos, ¿dónde lo pondrías?

Lo pondría más arriba por el hecho de ser el único y más que todo por estar al nivel del mejor béisbol del mundo. Increíble porque es como ganar un Mundial.

¿Cuándo viene un legionario se le recibe como un rey, pero viene Mauricio, campeón mundial del béisbol, y si bien hay reconocimiento, pero no es como debería, ¿sentís eso?

Ta bien, son cosas de un país futbolero, no me quita ni me pone. Pero sí me gustaría ese mismo apoyo para las cosas que uno está organizando.

¿En el deporte hondureño, dónde está Mauricio Dubón?

Siempre he dicho que tenemos a los mejores atletas a nivel centroamericano, solo hay que saber aprovechar y apoyarlo.

¿Estás viendo el Mundial de fútbol?

Sí, lastimosamente Honduras no fue pero siempre los mundiales son muy bonitos.

¿A cuál selección le vas?

Voy a entrar en controversia, pero quiero que Portugal y Cristiano gane su Copa del Mundo. Soy más Ronaldo que Messi.

¿Realmente crees que va a pasar eso?

Je, je, je, hay que soñar.

¿Qué tan importante el fútbol en tu vida?

Bueno, hondureño, siempre me gustó el fútbol, lo jugué. Trato de hacerlo siempre que puedo. Lo veo, cuando juega la Selección soy un técnico más, paso gritando, me da sufrimiento y alegrías, más que todo lo que veo son los juegos de la Selección.

¿Sos un jugador cabalero? ¿cómo te solés vestir?

No, no tengo cábalas. Respecto a los tacos trato de cambiarlos bastante, cada mes. Pares de tenis tengo como setenta. Y me visto así (se señala su outfit), joggers y hoodies, siempre ando sports. Jerseys de equipos no uso.

Antes de despedirnos, ¿lo de tu estadio en Juticalpa, Olancho, cómo va?

Vamos bien, a ver qué se puede ayudar allá para lograrlo, me dicen que van bien.

¿Cómo jugador de MLB no puede salir dinero de tu parte para esos proyectos?

No, es lo malo, pero vamos a ver de qué forma podemos ayudar.

¿Entonces la única opción de aportar es vía actividades benéficas?

Así es, por esos estamos tratando de ayudar para que se pueda obtener más dinero. Por ahora la única actividad planeada que tenemos es esta.