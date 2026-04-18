Mauricio Dubón se luce con doblete decisivo y le da el triunfo a Atlanta Braves sobre Phillies

Atlanta, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves continúan firmes en este arranque de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, y el hondureño Mauricio Dubón sigue siendo una de las piezas fundamentales del equipo. La novena de Atlanta volvió a imponerse, esta vez con marcador de 3-1 sobre los Philadelphia Phillies, en el segundo juego de la serie de cuatro que se disputa en el Citizens Bank Park. Un día antes, los Braves ya habían dominado con una blanqueada de 9-0.

En cuanto al desempeño del catracho, Dubón se fue de 4-1 en el compromiso. El dos veces Guate de Oro Utility hondureño fue ponchado en dos ocasiones y también conectó un elevado de foul hacia el jardín izquierdo. Sin embargo, su momento clave llegó en la parte alta de la tercera entrada, cuando enfrentó al lanzador Cristopher Sánchez. Ante un cambio de 85 millas por hora, Dubón respondió con un imparable al jardín central que le permitió avanzar hasta la segunda base. Ese batazo fue determinante, ya que impulsó dos carreras, siendo pieza clave en el resultado final a favor de Atlanta.