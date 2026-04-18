Luis Palma se luce con golazo en el triunfo de Lech Poznán ante Pogoń Szczecin en Polonia

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Palma brilló este sábado con un nuevo gol para darle un importante triunfo al Lech Poznán que se impuso a domicilio 1-2 contra el Pogoń Szczecin en la jornada 29 de la Ekstraklasa , la Primera División de Polonia.

El delantero hondureño está en un momento dulce de la temporada en la que su equipo va camino a conquistar el título de la liga polaca tras sumar su décimo tercera victoria del campeonato.

El gol del 'Bicho' Palma fue el segundo para el Lech Poznán que se adelantó en el marcador por medio del centrocampista polaco Antoni Kozubal a los 35 minutos.

En el 62', el futbolista ceibeño apareció para finalizar un contragolpe rápido de los suyos, recibió la asistencia de Ali Gholizadeh dentro del área, tuvo mucha frialdad y definió de derecha ante el portero del Pogoń Szczecin.

Luis Palma corrió a un costado de la cancha y se puso a bailar para el deleite de sus aficionados que aplaudieron un minuto después al catracho cuando salió de cambio en lugar de Timothy Ouma. El Pogoń Szczecin descontó en el 80' con el tanto de Paul Mukairu.

Este fue el séptimo gol de Luis Palma en la liga polaca, 9 anotaciones en total en la temporada en la que ha jugado 42 partidos y ha brindado 9 asistencias con el Lech Poznán. Es su segundo tanto consecutivo, anotó en la fecha pasada en el 3-3 ante GKS Katowice.