Luis Garrido sobre liderato del Herediano en Costa Rica: “Esto es otra historia, es Liga de Concacaf”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Esto es Liga de Concacaf”, así de enfático fue Luis Garrido cuando le consultaron en la previa del duelo entre Real España vs. Herediano por la ida de los cuartos de final de la Liga de Concacaf.

Con mucha personalidad y concentración, el volante de contención aurinegro atendió a los medios de prensa a horas del crucial duelo frente al equipo costarricense que dirige Hernán Medford.

“Jutiquile” Garrido le restó importancia al pasado españolista que tuvo el Pelicano en dos etapas pasadas dirigiendo al cuadro catedrático, además, arguyó que está listo para suplir las bajas del club en la zona de volantes.

¿Cuáles son las expectativas del equipo de cara al duelo de mañana?

Las expectativas son muy buenas, yo pienso que el equipo ha venido trabajando bien, hemos hecho cosas buenas en este torneo, siempre hay cosas buenas por mejorar, pero el club está mentalizado en lo que es el partido de mañana. Sabemos que son dos partidos y mañana es primordial tratar de hacer la cosas en gran manera para lo que va a hacer la vuelta.

¿Cómo se cambia el chipo de la Liga Nacional a Liga de Concacaf?

Lo que pasó pasó, hay que pasar a la siguiente página es el Herediano. Sabemos que el profesor (Vargas) viene dirigiendo bien, conocemos de su capacidad para poder dirigir el grupo, estamos mentalizados lo que significa este torneo.

Todos los compañeros estamos enfocados en lo que va a ser el partido de mañana. El rival es un gran equipo, pero somos 11 contra 11 y esperamos estar a la altura.

A nivel personal, ¿qué significa enfrentar a un rival de Costa Rica tras su pasado con la Liga Deportiva Alajuelense?

Vamos paso a paso. Por ahora es Herediano, los vamos a enfrentar, son un gran equipo. Estamos al tanto de lo que ha venido haciendo en este torneo, creo que si no estoy mal no ha perdido todavía. No nos van a regalar nada, como nosotros tampoco le vamos a regalar nada. Estamos con la mentalidad a tope sobre lo que va a ser este encuentro.

¿Es Herediano el rival más complicado?

Yo pienso que todos los equipos son dificiles. Ahora en día nadie te va a regalar nada. Cartaginés es parte del pasado, ahora estamos mentalizados en Herediano, sabemos que va a ser muy duro, todos los partidos son complicados. El rival de mañana ha ganado muchos títulos en Costa Rica. Tienen un gran plantel y un buen cuerpo técnico.

¿Cuánto perjudica el hecho de que Hernán Medford conozca la cancha y varios de los futbolistas?

Perjudicar no creo, él estuvo en su momento acá, ahora es otra historia. Tenemos un cuerpo técnico que ha venido trabajando muy bien, que sabe estudiar a los rivales, todos los partidos son totalmente diferentes.

¿Qué opina de la mediacancha del Herediano?

Herediano es un equipo, yo no veo puesto por puesto. Duelos son duelos, independientemente de dónde sea en el terreno de las acciones, pienso que tienen grandes jugadores. Esta es otra historia, esto es la Liga de Concacaf, es un duelo que lo estamos sintiendo desde ya.

¿Cómo te sientes con la oportunidad de una posible titularidad para el duelo de mañana?

El equipo ha venido trabajando bien, Mayron Flores y Gerson Chávez no estarán porque están castigados, pero bueno, todos los que hemos venido trabajando lo hemos venido haciendo bien porque él profesor es el que decide a quien poner.