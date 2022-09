Piqué también le habría sido infiel a Shakira con una ex de famoso actor de Hollywood

BARCELONA, ESPAÑA.- La polémica ha sido el diario vivir de Gerard Piqué en los últimos meses, en las últimas horas, nuevos detalles han surgido de su relación con Shakira, pues afirman que le fue infiel por primera vez con Bar Rafaei, la exnovia de Leonardo DiCaprio.

El jugador lanzó un comunicado hace unos días, a través de sus abogados, en donde señala que tomará cartas en el asunto para que medios de comunicación dejaran de difamarlo. No obstante, la información de infidelidades a Shakira siguen revelándose.

LEA: La doble traición de Piqué: le robó la novia al hermano de un amigo y luego lo despidió

Los medios de comunicación manejaban hace unos días que el jugador le había sido infiel a la cantante colombiana con Clara Chía Martí, pero el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca a la expareja de famosos reveló nuevos detalles.

“A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quién para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Refaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”, puntualizó.

Una vez más, la declaración causó revuelo en redes sociales, pues siguen saliendo nombres de mujeres con las que el español le fue infiel a Shakira, pues al parecer no solo se trata de Clara Chía Martí, si no su exnovia y la exnovia del ganador del Oscar, Leo DiCaprio.

ADEMÁS: El hombre en quien Shakira se ha refugiado durante su separación de Piqué