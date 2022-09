Hernán Medford recuerda su paso por Real España y habla sobre Vargas previo al duelo de Liga Concacaf

Don Hernán Medford, ¿qué sensaciones le deja regresar a Honduras luego de muchos años?

Estoy agradecido por el trato que me dieron aquí. Siempre en esta ciudad me trataron bien, deje muchos amigos. Honestamente que uno aprecia cuando uno llega a un país y lo tratan de esa forma. En Honduras pase más momentos buenos que malos a nivel futbolístico, la verdad que la gente es excelente. Dejó una buena relación con los directivos del Real España, ¿le escribieron cuando se concretó la llave? Yo me llevo muy bien con ellos, no es solamente para este tipo de partidos que uno habla, ellos son gente que aprecia lo que uno dejo en este país, por cosas del fútbol, no se siguieron dando las cosas. Siempre recuerdo de buena manera a los directivos aurinegros.

¿Cómo espera que lo reciba la afición aurinegra en el Francisco Morazán?

Lo que pasa que uno ahora está del otro lado, siempre lo voy a recalcar estoy agradecido con el equipo que tuve, los jugadores, directivos y afición, en la vida hay gente que aprecia y que ve las cosas simplemente como un deporte, pero otras le ponen mucho más sentimiento. Estoy tranquilo y contento de volver ver a esta gran afición.

¿Hay sentimientos encontrados al enfrentar al equipo que le abrió las puertas en Honduras?

No porque esto es así, de vueltas, ahora estoy con Herediano y mañana puedo estar de regreso por acá.

Seguramente ha analizado a su rival. ¿Cuánta diferencia hay entre aquel Real España y este?

A mí no me gusta hablar de diferencia. Este Real España es un equipo complejo que nos va dar mucha competencia porque sabemos la calidad de sus jugadores y de su entrenador, pero nosotros venimos con la mentalidad de poder sacar un buen resultado.

Un duelo contra Héctor Vargas, un experimentado en el fútbol nacional. Lo enfrentó varias veces, ¿cierto?

Sí, nos hemos enfrentado muchas veces y le tengo mucho respeto. A veces la gente se olvida de lo que se hace en el fútbol, lamentablemente, las personas tienen mala memoria, pero al menos yo tengo claro lo que ha sido el señor Vargas en este país.

Una semana atrás vi que le respondió a unas frases. ¿Se calentó profe?

Yo no le respondí, no hay que hacer polémica de algo donde no hay, no se debe poner en ese plan de confrontar a dos entrenadores que han hecho mucho por Centroamérica. Estamos en un país libre ¿verdad?, él dio su opinión y yo la mía. Hay que respetar lo que piensa cada quien porque no siempre son las mismas.

Herediano viene con una racha invicta en la liga local. ¿Son favoritos en la llave ante este panorama?

Aquí no hay favorito. Somos dos equipos con tradición en la región, tal vez, la ventaja del partido de mañana la tiene Real España es la localía, pero a nivel de equipos no hay. ¿Con qué objetivo viene el Herediano a este juego de ida? El objetivo con el que venimos a San Pedro Sula es llevarnos a casa la victoria y concretar la clasificación en Heredia.