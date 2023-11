Luis Fernando Suárez: “Lo complicado no es el Azteza, sino México”

Luis Suárez , entrenador de la Bicolor que logró el Aztecazo hace diez años (2-1), simplemente no puede evadir los recuerdos de aquel inolvidable 6 de septiembre de 2013.

“Es uno de los triunfos más importantes para mí”, dimensiona antes de situarse en el combate de este martes al que Honduras llega con un 2-0 a favor a jugarse el pase directo a la Copa América: “Lo que pienso de Honduras es que no se relaje”.

No, no hay ninguna fórmula mágica, solamente la propuesta era hacerlo con un equipo serio y de carácter, que ya tenía mucha experiencia y darle la confianza para poderlo lograr. Si mal no recuerdo, teníamos tres o cuatro jugadores en la Premier League, Emilio jugando en Escocia, dos goleadores de raza como Bengtson y Carlo Costly, o sea que en determinado momento era saber nuestras consideraciones y después basado en un respeto profundo por el equipo. El equipo jugó serio e hizo las cosas correctamente.