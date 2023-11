Roger Espinoza y el Aztecazo de Honduras: “no existían los nervios”

“Con el profe Rueda el trabajo psicológico siempre fue un factor que nos ayudó muchísimo. Con los jugadores hondureños se trabaja más fuerte por nuestra cultura, por lo que en este aspecto he notado que se ha trabajó. Los vi muy metidos en el partido y eso se necesita”, empezó diciendo el veterano futbolista del Sporting Kansas en su entrevista con EL HERALDO.

“Ayudó mucho que la cancha estuviera muy linda, se jugó muy bien pese a enfrentar a una selección muy técnica y bien armada tácticamente, por lo que no se necesita ir a una cancha mala para que el rival no pueda jugar bien. Hay que recordar que México estuvo de visita y con el estadio lleno genera nervios”, destacó Roger, mediocampista de 27 años.

Así como teníamos un entrenador que quería salir a ganar como visitante, por lo que jugábamos a atacar, y, si bien perdimos, no fue metido atrás.

Viajamos a México solo para dormir en la noche anterior. El partido fue de ida y vuelta, ellos empezaron ganando, fue complicado, pero ya habíamos pasado momentos duros durante la eliminatoria, como cuando íbamos perdiendo y remontamos, por lo que eso no era impedimento para tratar de ganarlo.

Jerry (Bengston) también, era muy callado, pero serio y sabía lo que quería, aunque era muy atacado por la afición y si no le salían los goles era por cosas del fútbol, así como el Choco Lozano, que sabemos que es un buen jugador y pieza muy importante de la Selección.

Carlo Costly era el jugador indicado y en el que confíabamos por su altura y cómo disputaba los partidos de Selección. No había que decirle mucho, él ya estaba motivado para jugar esos partidos.

Siempre eran cosas positivas y se sabía que esta era la Selección de Honduras indicada para hacer el Aztecazo. Ya habíamos ido al Mundial anterior y queríamos entrar a este (Brasil 2014) sin que nadie nos ayudara, por lo que estábamos convencidos que era hoy o nunca en ese partido. No fue un triunfo normal, fue un gane que nos puso en el Mundial.

La influencia de los jugadores mayores fue fundamental. Hubo muchos veteranos que no estaban nerviosos de visitar el Azteca, teníamos a Noel, Maynor y Wilson que ya había jugado partidos complicados, siempre hablábamos entre compañeros y Noel siempre decía que hay que tener responsabilidad de entregar bien los pases para aprovechar los espacios.

¿Qué recuerdos te dejaron esa concentración de la ‘H’ previo al Aztecazo?

Lo que más se extraña son las concentraciones, cómo convive uno con los compañeros, ya que todos somos hondureños y muchos vivíamos en el extranjero, por lo que cada vez que nos mirábamos había un chiste nuevo, algo para reírse cada día.

Las convivencias eran lo más lindo, en México habíamos hecho chiste porque varios no habían estado en el país y al escuchar el acento de la Ciudad de México, que es muy diferente a lo de los demás, queríamos imitarlo y no podíamos, por lo que todo era risa. Ya te imaginas a un Beckeles queriendo hacer un acento mexicano... Allí había una persona que trabajaba en el hotel y queríamos hablar como lo hacía él, pero era imposible (risas).

Eso eran las cosas que te relajan, no había nerviosismo. En esa Selección era imposible que existieran nervios y que no hubiera risas.

Era mi primera vez jugando en la Ciudad de México, allí como que los carros se atraviesan en el camino a propósito, salimos tres horas antes del partido por el tráfico, todo era muy raro, pero ya estábamos preparados de cosas así, la Policía quería ayudarnos, pero al final no lo hacían.

Al final llegamos al estadio a una buena hora, estuvimos en el camerino del América como dos horas antes del partido. Allí los DJ’s ponían música del Menor Menor cuando venía empezando, ponían mucho Dance Hall de Caribe, también al panameño El Rookie y ‘Muma’ se ponía a cantar y todos le hacían burla.

Justo antes de llegar al estadio cantamos la canción cristiana (No hay Dios más grande cómo tu) que siempre se ha hecho en la Selección, eso te da paz...

¿Qué tan difícil fue preparar el partido?

El problema no era tanto el partido, sino cómo lidiar con la altura, contaminación... todo influía, cuando nos echaron el gol (minuto 6’) yo no podía ni respirar. Siempre había sido un jugador que empezando el partido ya tenías bastante ritmo, pero en el Azteca pasaban los 10 minutos y aún no agarraba aire.

Ya a los 20 empezamos a sentirnos bien, a acoplarnos el sistema, y cuando llegamos al descanso nosotros éramos una Selección que el complemento lo jugábamos bien, por lo que se movió la táctica y sabíamos que era matar o morir. Ellos también tuvieron un bajón en el segundo tiempo, quizás a sus legionarios les afectó la altura.