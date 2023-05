Luis Alvarado lo revela: ¿por qué no hay jugadores del Motagua en la convocatoria final?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 21 futbolistas convocó Luis Alvarado, entrenador de la Selección de Honduras que tendrá la dura tarea de clasificar por primera vez a una Bicolor a los octavos de final de un Mundial en categoría Sub-20. El técnico de la “Mini H” dio la cara en cuánto a la decisión de dejar a jugadores que fueron claves en el Premundial que se disputó en el 2022 en San Pedro Sula. Alvarado también reveló cuáles fueron los motivos de escoger a David Ruiz, la no convocatoria de jugadores de Motagua y las oportunidades que tiene nuestra Selección Nacional de brillar en Argentina, según comentó en el programa Cinco Deportivo.

- Declaraciones de Luis Alvarado - Valoraciones de la lista seleccionada: “El pilar fundamental es el trabajo que han hecho estos jugadores: los microciclos, trabajos pilotos, amistosos, torneos amistosos, partidos internacionales y el Premundial sirviendo como punto de partida. Por eso 15 de ellos se han mantenido en esta lista, se han mantenido firmes en nuestros criterios deportivos y de conducta en la parte disciplinaria. Ellos han sido fieles a esas consignas a nuestra nómina. Luego aparecieron un par de jugadores haciéndolo de buena manera a nivel nacional e internacional que vienen a potenciar este equipo”. Los que quedaron al borde del Mundial: “Es un tema muy complejo, yo soy mucho de dar oportunidades. En esta ocasión me toca ser el malo de la película porque en vez de darle la oportunidad a 21 le quito la oportunidad a un montón que tenían esa aspiración. Con cada uno se habló en su momento, se le ha dicho uno a uno lo que han dejado de hacer, en qué han fallado para no estar en esta nómina. Prácticamente le puedo decir que el 100% de los que han trabajado conmigo saben por qué no están en la lista”.

¿Por qué no están los Antony García y Edson Rocha? “Lastimosamente no le voy a hablar nombre por nombre porque regularmente es la dinámica en todos los países, ya que, cuando se da la lista, los más importantes y los mejores son los que no están. Nuestra forma de trabajo es: todos son importantes, pero ninguno es imprescindible. Ahora, estos 21 son mis elegidos, son los que van a representar a Honduras. Van a darlo todo por la camiseta, no hablaré individualmente de ningún caso, no voy a exponer a los jugadores. Los tres aspectos son: qué hiciste con el club, y qué dejaste de hacer con la Bicolor. En segunda están las lesiones y tercero se cuenta lo disciplinario.

La convocatoria de David Ruiz: “A él lo conocí en diciembre de 2019, cuando recién me nombraron técnico de la Sub-17. Yo estaba en Miami, me acerqué a ver un partido de chicos originarios de Honduras. Esa misma vez conocí a Johann Chirinos, a quien convoqué para un partido ante Guatemala. Posteriormente vi a David entrenando con el primer equipo del Inter de Miami. Luego, fue tomado en cuenta para poder venir. Todo se ha ido dando de la mano con Ruiz. A él se le ha ido dando todo. Hace poco debutó con el primer equipo de Miami. Es un joven que nos va a aportar mucho en el Mundial, tiene características muy fuertes”.

Sin jugadores de Motagua, sin Roberto Osorto y Ángel Villatoro: “En líneas generales se ha trabajado con jugadores de todos los equipos, yo no veo el color de camiseta, no veo si es de reservas, Liga de Ascenso o Liga Nacional. Incluso, de Motagua pasaron muchos jugadores. Hubo uno de los jugadores que estuvo en este proceso, hablo de Breyner Maradiaga, no sé qué pasó a nivel institucional. Andy Hernández, Dariel Murillo estuvo en el proceso con nosotros. Al final es mi decisión. “Yo respeto las opiniones de todo el mundo. En el caso de Ángel Villatoro, también ha estado en microciclos con nosotros. Al mes de que termine el Mundial de Argentina comienza el otro proceso, ahí estará Ángel Villatoro. Por el lado de Roberto Osorto, si hubiese clasificado al Mundial Sub-17, nadie estaría hablando en este proceso”. Posibilidades de Honduras en el Mundial Sub-20: “El martes nos estamos reuniendo en Siguatepeque. Luego, el miércoles tomamos ruta hacia Montevideo. Estaremos 14 días preparándonos. Luego nos desplazamos a Argentina para debutar contra Gambia, rival al que estamos estudiando a Gambia: ¿cómo juegan? ¿cuáles son sus estrategias?, con respecto al ¿para qué estamos? Eso lo va a marcar el estado de cada uno de nuestros jugadores. Nosotros siempre estamos en el ojo del huracán. Primero Dios esperamos mejorar las participaciones anteriores”.

