José Rivera expresa su malestar por no convocatoria de Ángel Villatoro a la Sub-20

La lista de los futbolistas que jugarán la justa mundialista todavía no ha salido a la luz. Incluso, en los últimos días hubo cierta polémica sobre la no convocatoria del juvenil Roberto Osorto, quien se está convirtiendo en la revelación del balompié hondureño.

“Me da mucho pesar que Ángel Villatoro no sea convocado, yo lo hablé con el profesor Luis Alvarado y me dio una razón con la cual yo no estoy de acuerdo porque me dice que apenas tiene 17 años”, comentó el técnico de “Potros” en el programa Cinco Deportivo.

Asimismo, Rivera compartió los números que tiene “El Bebote” en dos torneos de Liga Nacional, lo cual sentenció como destacado.

“Yo creo que no es por tema de la edad sino de capacidad, Ángel Gabriel es de los delanteros que más ha jugado en la Liga Nacional actualmente, en los dos torneos registra 5 goles y 7 asistencias, siento que eso es importante”, precisó.