La figura del Marathón, Lucas Campana, será baja por al menos un mes en Liga Nacional

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El delantero argentino Lucas Campana, de tres goles en sus primeros cinco partidos en Honduras, sufrió un golpe en la rodilla en la fecha 3 ante el Vida que le dejó juntando con dolor en las siguientes dos jornadas.



El futbolista se hizo una resonancia que le indicó que tenía el menisco externo lesionado, por lo que será operado el lunes por su lesión de su pierna derecha.



“Un poco decepcionado, no me lo esperaba. Venía con mucha confianza. No por suerte, pero me pasó ahora en el comienzo del año, para así tener todo el año por delante para seguir haciendo goles”, dijo el futbolista mientras tomaba su respectivo maté en el sector de silla del Yankel Rosenthal donde el Marathón enfrenta al Victoria.



“Honduras me ha recibido bien, la gente es muy acogedora. El fútbol es muy intenso y fuerte, esperemos sacar rápido la lesión para seguir peleando en la parte alta del torneo”, agregó el jugador, de buenas sensaciones en su arranque en Marathón, que con sus goles venció 1-0 al Platense y Olimpia; también anotó el 2-0 ante Real España.



“Los goles ante Olimpia y Real España fueron impresionantes, me ha tocado anotar en clásicos en otros países, pero en Honduras vive mucho el fútbol, así como en Argentina”, cerró Campana, que no estará para los juegos ante Motagua, Lobos y Real Sociedad por el cierre de la primera vuelta.



