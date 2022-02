El Estadio Nacional, nuevo dolor de cabeza...

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pablo Lavallén, que se estrenó como entrenador de Olimpia en conferencias de prensa prepartidos, aseguró que ya está recogiendo todos los datos tácticos que le permitan encarar el clásico ante Real España del domingo debido a que no conoce al nuevo adiestrador de la Máquina, Héctor Vargas.



De todos modos, el argentino ex-Colón de Santa Fe pidió llamar al encuentro frente al Búho “un partido complicado porque más allá del último momento que ha vivido Real España, es un rival de cuidado que hace dos meses estaba jugando una final contra Olimpia y sabemos que tiene jerarquía y si uno no atiende la situación con la debida seriedad, te puede complicar”.

El tetracampeón nacional hará hoy el último ensayo de posiciones en el campo para “imponer nuestras condiciones” en el clásico, de acuerdo con los deseos de Pablo Lavallén, que viene de empatar 1-1 el derbi ante Motagua y aunque no dio nombres confirmó tener bajas para el juego que se disputará en el Ceibeño.



Se supone que Jerry Bengtson y Eddie Hernández son los elementos que no estarán aptos en el Albo. Enseguida el sustituto de Pedro Troglio en el Rey de Copas comenzó a tocar un tema que empieza a ponerse caliente en las últimas horas: ¿Cuándo volverá Olimpia a jugar en el Estadio Nacional (que ayer fue entregado a la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas por parte de la Comisión de Traspaso de Xiomara Castro)?



“El jueves estuvimos pisando el terreno de juego y viendo las instalaciones y creo que el campo de juego está en un estado aceptable para jugar en nuestra casa, aunque quizá no es lo que uno quisiera, pero hay una situación que tiene que ver más con acuerdos dirigenciales y hasta que no lleguen a un acuerdo Olimpia, Motagua y el Gobierno para ver cómo se cuida el estadio, no vamos a hacer de local en el Nacional. Solo espero que ese entendimiento llegue lo más pronto”.-



¿Y mientras tanto qué piensa hacer, sobre todo en la parte física, profesor, ya que Olimpia está jugando en todas las ciudades menos en Tegus?-

Lógicamente que el tema de los viajes siempre incomoda y crea una ventaja deportiva al jugar en los estadios de otros. No tenemos la comodidad de conocer tu cancha, tu vestidor y esa es una dificultad más que se agrega a las que tenemos... fastidia lo mental y no sé si vamos a terminar la primera rueda jugando algún partido en nuestra propia cancha.



En la recta final, y luego de aclarar que no se jugó en Danlí por el tema de la grama del Marcelo Tinoco, Pablo Lavallén destacó que la mística de su trabajo se parece mucho al primer tiempo del juego ante Vida (ganó 3 a 0), el termómetro que toma de base para empezar a buscar la perfección en un equipo que marcha segundo en el torneo.

