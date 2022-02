Vida con sus aspiraciones de llegar al primer lugar recibe al Honduras de El Progreso

LA CEIBA, HONDURAS.- Cinco puntos separan al Vida del liderato de la Liga Nacional, pero este sábado tiene la oportunidad de acortar la distancia al recibir en el estadio Ceibeño al Honduras de El Progreso.



Los cocoteros no claudican en sus aspiraciones de ser líderes del Clausura, como lo fueron por varias jornadas el torneo pasado, esto les permitiría, por qué no, ilusionarse con alzar el título de la Liga Nacional aunque el camino no es expedito y aún es largo.



Sin embargo, el elenco del portugués Fernando Mira con siete unidades y ubicados en el sexto lugar de la tabla de posiciones, tiene argumentos suficientes para tratar de vencer a la visita.



Por su parte, los progreseños llegan con su ego enarbolado tras vencer la pasada fecha al Marathón 2-1.



Esto les permitió situarse en el octavo sitio con seis unidades en el Clausura.



Este compromiso comienza a las 7:00 de la noche de este sábado en el estadio Ceibeño.



