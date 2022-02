Conapid revisará contrato con Olimpia y Motagua para administración del Nacional

Uno de los puntos más importantes en la agenda de esta nueva administración es revisar los acuerdos de concesión que en 2020 se le otorgó a la Fundación para el Desarrollo del Fútbol ( Fundefut) que es administrada por los equipos Olimpia y Motagua.

En su momento se informó que los equipos buscaban tomar el mando del recinto capitalino en una concesión de 20 años mediante un fideicomiso.

Sin embargo, Mario Moncada anunció que intentan recuperar la administración del estadio y que los fondos recaudados de esta instalación pueden hacer revivir a Conapid para poder realizar diferentes obras en la capital Tegucigalpa.

Para ello anunció que el martes se reunirá con los presidentes de Olimpia y Motagua, Rafael Villeda y Pedro Atala, donde intentarán lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes, pero adelanta que bajo ningún motivo será en las condiciones actuales que se han firmado los contratos.

“Este estadio fue manejado por décadas por la Fundefut, tenemos una reunión en la Villa Olímpica con los presidentes de los clubes y veremos a qué acuerdo llegamos, pero quiero adelantarles algo, queremos entregarle esta cancha al pueblo, que ellos sean quienes les administren porque esto le pertenece a Conapid y yo soy el representante legal”, inició diciendo sobre el tema.

Y agregó: “Supuestamente Olimpia y Motagua son quienes le dan vida profesional al estadio Nacional y queremos sentarnos, ojalá en este diálogo ellos entiendan que primero está Conapid, después ellos porque cuando hablamos de Conapid es de la institución que tiene la obligación de construir escenarios deportivos, pero cómo lo hacemos si no tenemos un tan solo peso y la instalación que puede generar esa plata no le pertenece a Conapid”, indicó.

Moncada aclara que ellos están de acuerdo en que la Fundación creada por Olimpia y Motagua siga administrando el Nacional, sin embargo debe ser bajo otras condiciones donde sea un “ganar-ganar”.

“Lo quiere seguir manejando la fundación de Olimpia-Motagua y está bien, que la manejen ellos, pero bajo otros parámetros, con un nuevo contrato”, agregó.

¿Vienen un aumento para los clubes?

“Nosotros tenemos números. Vamos a publicar los números que genera este estadio, presentaremos contratos a ustedes (los medios) y ver qué le dan (Fundefut) a Conapid y eso no puede seguir pasando. Apoyamos a nuestra presidenta Xiomara Castro en este proceso de cambio y asumimos el reto de administrar instituciones en su mayoría colapsadas, saqueadas y hoy debemos dar esa respuesta a esa confianza”.

¿A qué se refiere cuándo dice primero Conapid y después Olimpia-Motagua? ¿Quiere decir que ellos hicieron el negocio?, consultaron los periodistas a Moncada.

“No quiero que se malinterprete. Ustedes saben que esta es la instalación más grande de Conapid y la que le podría generar dinero para ser autosostenible y no lo hace porque no ha sido manejada por este ente en los últimos 20-30 años y hoy en esta nueva administración nos hemos documentado, los contratos están en nuestro poder, ya no la va a manejar Fundefut hasta donde yo pienso, pero como tenemos una reunión previa con los honorables señores Pedro Atala y Rafael Villeda el próximo martes entonces si quieren manejar el estadio, está bien, pero no vamos a permitir que lo hagan bajo las condiciones o contratos en años anteriores”, advierte.

Moncada también aclara que esta “no es una decisión antojadiza, es en base a números y vamos a presentarlo para que ellos entienda que hay que regresarle al pueblo lo que es del pueblo, ellos también son pueblo y que le retribuyan lo que genera el estadio, eso es dentro de tantas cosas, la agenda a tratar”.

