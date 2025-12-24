Ex jugador del Inter y el City piensa dejar fútbol luego de asesinato de Mario Pineida

El jugador se ha mostrado muy dolido luego del asesinato de Mario Pineida y ha dejado una frase donde está pensando retirarse luego de lo ocurrido
El delantero Felipe Caicedo puso en duda la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega Mario Pineida.
Caicedo ha coincidido en una temporada de escasa participación en el equipo titular del Barcelona de Guayaquil.
"Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol", dijo a periodistas Caicedo, quien el 5 de septiembre pasado cumplió 37 años.
Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.
Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.
Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo.
"Soy de momentos, cuando decidí venir fue con el corazón más que con la cabeza. Si pensaba con la cabeza igual no venía", dijo el delantero, consciente de que no pasa por su mejor año a nivel deportivo y personal, y donde el asesinato de su compañero.
"En lo personal mal, sabemos todas las dificultades que tuve para rendir. Fue una año negativo para mí".
"Y en cuanto a lo grupal no estuvimos a la altura de las expectativas, que eran muy altas. Hay que intentar conciliar, vivimos tiempos difíciles. La institución no pasa por un buen momento", declaró ante los medios mientras se sentía dolido por lo sucedido.
Pineida, ex jugador de la selección nacional y que militaba en el Barcelona Sporting Club de la primera división, murió la víspera en un ataque armado en el que también falleció una mujer y otra resultó herida, según confirmó la policía.
La Policía Nacional investiga el crimen, que parece estar relacionado con amenazas previas y disputas por actividades económicas informales: "Lo mataron por si acaso".
Mario Pineida fue asesinado el pasado miércoles 17 de diciembre de 2025 dejando a todo el fútbol y sociedad ecuatorianos consternados por tan lamentable hecho.
En el crimen del futbolista Mario Alberto Pineida Martínez y de su pareja sentimental, la ciudadana peruana Guisella Fernández Ramírez, habrían participado tres motocicletas y dos vehículos, un Volkswagen y un Toyota Fortuner.