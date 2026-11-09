Liga de Ascenso Honduras: Victoria y Vida ante duros rivales en cuartos de final

La jornada dejó varios resultados contundentes y confirmó el buen momento de algunos equipos que aspiran a convertirse en protagonistas de la competición. Victoria fue uno de los grandes destacados al golear 5-1 al Pirata FC , mientras que Parrillas One también firmó una importante victoria al imponerse 4-2 al Santa Rosa .

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga de Ascenso de Honduras ya conoce a sus ocho equipos clasificados a los cuartos de final del torneo Apertura 2026-2027. Después de disputarse los encuentros de vuelta de los octavos de final, quedaron definidos los clubes que continúan en la lucha por conseguir el boleto a las semifinales y mantener vivo el sueño de llegar a la Primera División .

Por su parte, Pumas FC consiguió su clasificación tras derrotar 4-1 al Cedeño, mientras que el Vida hizo lo propio con un triunfo de 3-0 sobre Social Sol. También avanzaron Palestino FC, que venció 2-1 al Domingo Savio; Arsenal SAO, que superó 3-2 al Municipal San Esteban; Hondupino, que derrotó 3-1 a AFFI Academia y FAS, que ganó 2-1 frente al Brasilia.

De esta manera, Parrillas One, Palestino FC, Victoria, Vida, Pumas FC, FAS, Arsenal SAO y Hondupino conforman el grupo de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del campeonato de segunda división del fútbol hondureño.

Los enfrentamientos de esta nueva ronda ya están establecidos. Parrillas One se medirá a Pumas FC, Arsenal SAO tendrá como rival a Hondupino, Victoria enfrentará a Palestino FC y FAS buscará superar al Vida en una de las eliminatorias más atractivas de esta instancia.

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Los partidos de ida se disputarán el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, mientras que los compromisos de vuelta están programados para el sábado 21 y domingo 22 del mismo mes. Los cuatro equipos que logren superar sus respectivas series avanzarán a las semifinales del Apertura 2026-2027.