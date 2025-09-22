Levante vs Real Madrid EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Kervin Arriaga ante los Merengues

Sumando de tres en tres mientras Xabi Alonso explora el fondo de plantilla con el que cuenta. Tanto que, tras seis partidos de temporada, no ha repetido once titular en ninguno de ellos. Con sólo cuatro futbolistas fijos en su once titular hasta el momento: Courtois, Carreras, Tchouaméni y Valverde .

Valencia, España.- El Real Madrid , líder de LaLiga con pleno de puntos en los cinco partidos mientras busca acompañantes a un Kylian Mbappé que ha marcado el 58,33% de los goles del equipo esta temporada, visita este martes a un Levante (1:30 PM en Honduras) que llega tras conseguir su primera victoria del curso con un Etta Eyong en gran estado de forma.

De ellos, dos apuntan a rotar ante el Levante, en el que será el segundo de los cinco partidos que afronta el Real Madrid en 15 días.

Fran García, con solo 23 minutos esta temporada, tras ser titular en el Mundial de Clubes, por el buen nivel mostrado por Álvaro Carreras, podría contar con su primera titularidad.

En una defensa en la que Militao, tras cuatro partidos seguidos de inicio por primera vez en un año, descansaría y abriría la puerta a David Alaba, con tres minutos en la temporada, a salir de inicio.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, Eduardo Camavinga, ya recuperado del esguince de tobillo izquierdo que sufrió en agosto, justo tras recuperarse de una lesión muscular, sumando en total cinco meses sin jugar, apunta a titular para dar descanso a Aurelien Tchouaméni.

Un once previo al derbi que podría marcar la hoja de ruta de Xabi Alonso de cara al primer partido grande de la temporada, la visita al Atlético de Madrid. Por ello, se analizará con lupa la decisión del técnico de quién acompañará en ataque a Kylian Mbappé, autor de siete de los 12 goles del Real Madrid esta temporada.

Con Brahim Díaz rotando titularidad con Franco Mastantuono en el extremo derecho, la duda principal está en el costado izquierdo. Vinícius Junior, con dos suplencias en seis partidos esta temporada, y Rodrygo Goes disputándose un lugar. Una competencia inimaginable hace unos meses y que ahora está sobre la mesa.

El Levante firmó en Girona el pasado sábado su primer triunfo del curso. Un 0-4 redondo en el que brillaron Carlos Álvarez y Etta Eyong y en el que, por fin, el conjunto de Julián Calero pudo mostrar su mejor versión y presentarse al resto de equipos de Primera.