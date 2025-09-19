Técnico del Levante sobre Kervin Arriaga: "Fue el primer jugador que pedí. No se arruga"

Valencia, España.- Julián Calero se sentó en conferencia de prensa para hablar del juego que tendrá Levante el sábado 20 de septiembre de local ante Girona (6:00 de la mañana) por la jornada cinco de La Liga.

El técnico dio sus valoraciones y habló de la situación de Kervin Arriaga. El hondureño ya jugó sus primeros minutos y Calero confirma lo que pasará mañana.

“Fueron minutos en los que estábamos todos un poco debilitados. Es un tío atlético, que no se arruga, que tiene buen trato con el balón y me gustaron esos minutos con personalidad. Tiene que ser un jugador muy importante. Fue el primer jugador que pedí que viniera, por su personalidad y cómo compite. Tiene una presencia importante y nos hace falta. Ha ganado físico, confianza y un poquito de terreno a la lesión, que la va olvidando poco a poco, y esperemos poderlo ir metiendo hasta que tenga la chance de jugar de inicio”, fue lo que dijo.

Calero asegura que cuenta en un 100% con Arriaga, pero de titular todavía no. Es algo que tiene que ir de a poco por la lesión que lo sacó varios partidos.

Sobre su rival, el Girona: “Si en la jornada cinco hablamos de finales, mal vamos. Tenemos que afrontar cada partido de esa manera, compitiendo bien cada día. Nuestra forma de competir a los rivales es a base de esfuerzo y dedicación. No podemos bajar los brazos. No considero que sea una final, pero sí un partido importante porque tenemos un punto. Pase lo que pase ni nos vamos a salvar ni vamos a bajar. Pido un poquito de calma”.

Levante solo suma un punto en cuatro partidos y urge de ganar, algo que Calero tiene claro, pero que no tiene presión porque sabe que los tres puntos llegaran.

“Puedes pensar esas cosas, intento que no. Intento que vayamos al día y hacerlo bien en Girona. Además tenemos tres partidos seguidos. Son nueve puntos en juego, a ver si somos capaces de cazar puntos de un lado o de otro. Hasta que logras esa primera victoria parece que te va a costar todo muchísimo más que los demás y no es así. Por eso nos dolió no ganar contra el Betis. Intento liberar a los chicos de toda la presión. La presión es un privilegio en la vida de un deportista. Cuando tienes presión es que estás arriba y más te estás jugando. Si eres capaz de digerirla eres un grandísimo futbolista. Si no la asimilas, te va a poder. Hay que aprender a convivir con las circunstancias del fútbol, que son de presión constante”.