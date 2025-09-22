  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

"Broma pesada" "estará a años luz de Messi": Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025

La prensa deportiva internacional reaccionó tras conocer el ganador del Balón de Oro: Faitelson y Soria no se quedaron callados

  • 22 de septiembre de 2025 a las 15:47
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
1 de 17

Este lunes se realizó la entrega del Balón de Oro 2025 y fue Ousmane Dembelé el ganador del premio. Así reaccionó la prensa tras conocer al nuevo mejor jugador del mundo.

Fotos: Cortesía.
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
2 de 17

Fabrizio Romano, el rey de los fichajes en Europa, reveló el top 10 del Balón de Oro. Mbappé apareció en la séptima posición.
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
3 de 17

David Faitelson dejó duro dardo contra Dembélé: "Puede ser el mejor del mundo, pero está y estará a años luz de Messi y de Cristiano Ronaldo".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
4 de 17

David Faitelson dejó duro dardo contra Dembélé: "Puede ser el mejor del mundo, pero está y estará a años luz de Messi y de Cristiano Ronaldo".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
5 de 17

SportCenter: "Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025. Le ganó el mano a mano a Lamine Yamal".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
6 de 17

"Ousmane Dembélé recibiendo el Balón de Oro como el mejor futbolista del mundo. Sí, el jugador que salió del Barcelona entre lesiones e inconsistencias, hoy fue reconocido como el mejor futbolista de la temporada".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
7 de 17

ESPN DEPORTES: "El Balón de Oro 2025 es para Ousmane Dembélé".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
8 de 17

Cristobal Soria: "Esto es una broma pesada. Cuando piensas que ya lo has visto todo... ahora resulta que Dembélé es Balón de Oro y nos quieren hacer ver que es el mejor jugador del mundo".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
9 de 17

Fernando Palomo: "Dembélé es el nuevo Balón de Oro. Primer francés en ganarlo estando en un club francés desde Papin en OM en 1991".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
10 de 17

Miguel Blázquez: "A pesar de no ser el ganador del Balón de Oro, Lamine Yamal puede estar orgulloso de contar con el respeto del mundo del fútbol".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
11 de 17

Luis Omar Tapia: "El máximo favorito, ganó el Balón de Oro a mejor futbolista del año".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
12 de 17

Gastón Edul: "Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
13 de 17

DIARIO OLÉ, medio argentino: "Dembélé y su Balón de Oro".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
14 de 17

Diario Diez no podía faltar: "Saluden al mejor jugador del mundo: Dembélé es el Balón de Oro".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
15 de 17

Un dardito para el FC Barcelona: "En el Barcelona estuvo seis años jugando a la Play y lesionado".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
16 de 17

Claro Sports: "El Balón de Oro se queda en Francia, se queda en París, y la audiencia rompe el protocolo al festejar al Mosquito".
Broma pesada estará a años luz de Messi: Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025
17 de 17

Dembélé se proclamó ganador del Balón de Oro 2025, tras vencer a Lamine Yamal y Vitinha.
Cargar más fotos