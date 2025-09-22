"Broma pesada" "estará a años luz de Messi": Reacción de la prensa al ganador del Balón de Oro 2025

Este lunes se realizó la entrega del Balón de Oro 2025 y fue Ousmane Dembelé el ganador del premio. Así reaccionó la prensa tras conocer al nuevo mejor jugador del mundo.
Fabrizio Romano, el rey de los fichajes en Europa, reveló el top 10 del Balón de Oro. Mbappé apareció en la séptima posición.
David Faitelson dejó duro dardo contra Dembélé: "Puede ser el mejor del mundo, pero está y estará a años luz de Messi y de Cristiano Ronaldo".
SportCenter: "Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025. Le ganó el mano a mano a Lamine Yamal".
"Ousmane Dembélé recibiendo el Balón de Oro como el mejor futbolista del mundo. Sí, el jugador que salió del Barcelona entre lesiones e inconsistencias, hoy fue reconocido como el mejor futbolista de la temporada".
ESPN DEPORTES: "El Balón de Oro 2025 es para Ousmane Dembélé".
Cristobal Soria: "Esto es una broma pesada. Cuando piensas que ya lo has visto todo... ahora resulta que Dembélé es Balón de Oro y nos quieren hacer ver que es el mejor jugador del mundo".
Fernando Palomo: "Dembélé es el nuevo Balón de Oro. Primer francés en ganarlo estando en un club francés desde Papin en OM en 1991".
Miguel Blázquez: "A pesar de no ser el ganador del Balón de Oro, Lamine Yamal puede estar orgulloso de contar con el respeto del mundo del fútbol".
Luis Omar Tapia: "El máximo favorito, ganó el Balón de Oro a mejor futbolista del año".
Gastón Edul: "Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro".
DIARIO OLÉ, medio argentino: "Dembélé y su Balón de Oro".
Diario Diez no podía faltar: "Saluden al mejor jugador del mundo: Dembélé es el Balón de Oro".
Un dardito para el FC Barcelona: "En el Barcelona estuvo seis años jugando a la Play y lesionado".
Claro Sports: "El Balón de Oro se queda en Francia, se queda en París, y la audiencia rompe el protocolo al festejar al Mosquito".
Dembélé se proclamó ganador del Balón de Oro 2025, tras vencer a Lamine Yamal y Vitinha.