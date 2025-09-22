Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen

Ousmane Dembélé cosechó el fruto de su gran temporada con PSG y este día fue el ganador del Balón de Oro 2025. Esta su vida familiar y su misteriosa esposa.
El delantero francés superó en votaciones a futbolistas de renombre como Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
Ahora se une a la selecta lista de jugadores que se han agenciado el premio a mejor futbolista del mundo.
Sobre Dembélé poco se sabe sobre su esposa y la chica prácticamente no acude al estadio para verle jugar. La joven tiene mucho misterio.
Rima Edbouche es el nombre de la esposa de Dembélé.
Ella se casó con Dembélé en el 2021 en una noticia que generó revuelo ya que pocos sabían de ella.
Rima Edbouche es una joven marroquí .
Y es que nadie, más allá de su círculo más íntimo, era conocedor que Dembélé tenía pareja. Fue a finales de 2021 cuando saltó la noticia que el jugador se había casado en Marruecos por el rito musulmán. En el Barcelona no estaban al tanto del compromiso.
Puede que sea una coincidencia o el normal proceso de maduración de una persona, pero lo cierto es que desde que el jugador se casó con esta chica, su compromiso y rendimiento han crecido exponencialmente.
De la mujer que ocupa el corazón de Ousmane se sabe muy poco. Ella era una perfecta desconocida en muchos lugares pese a que comparte su vida con una estrella mundial del deporte y ganador de la la Copa del Mundo.
Rima Edbouche muestra muy rara vez el rostro en su totalidad u otra parte de su cuerpo que no sean sus manos claramente influenciada por sus creencias religiosas.
Pero estamos hablando de una influencer, principalmente vinculada al mundo de la moda, que acumula más de 100 mil seguidores en Instagram y casi medio millón en TikTok.
Razalae, es su propia marca de la que es directora creativa y diseñadora.
Se trata de un proyecto empresarial que seguro cuenta con el respaldo del futbolista, aunque no tiene pinta de que vaya a relacionarse mucho en los asuntos de su esposa.
La mujer de Dembélé casi nunca enseña su cara en las redes sociales y opta por editarlas para cubrirse.
En otras ocasiones, Rima Edbouche decide solo taparse el rostro con las manos. Usuarios en Twitter creen que la mujer no quiere ser foco de atención.
Otra curiosidad de la chica es que ella se niega ir a los estadios para ver a Dembélé.
La esposa de Dembélé no acude al estadio para ver al crack francés porque simplemente quiere mantener su vida privada.
Ella nunca muestra su rostro ya que rechaza la exposición mediática.
Ella apoya a Dembélé, pero lejos de las cámaras ya que le gusta mantener su vida privada.
Cabe destacar que Dembelé y su esposa tienen una pequeña hija. Esta fue una de las pocas veces que han sido vistos en publico.