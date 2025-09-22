  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen

Sorpresa con la misteriosa esposa de Ousmane Dembélé, crack del PSG que ganó el Balón de Oro 2025

  • 22 de septiembre de 2025 a las 15:09
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
1 de 21

Ousmane Dembélé cosechó el fruto de su gran temporada con PSG y este día fue el ganador del Balón de Oro 2025. Esta su vida familiar y su misteriosa esposa.

Foto: Cortesía.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
2 de 21

El delantero francés superó en votaciones a futbolistas de renombre como Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
3 de 21

Ahora se une a la selecta lista de jugadores que se han agenciado el premio a mejor futbolista del mundo.

Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
4 de 21

Sobre Dembélé poco se sabe sobre su esposa y la chica prácticamente no acude al estadio para verle jugar. La joven tiene mucho misterio.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
5 de 21

Rima Edbouche es el nombre de la esposa de Dembélé.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
6 de 21

Ella se casó con Dembélé en el 2021 en una noticia que generó revuelo ya que pocos sabían de ella.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
7 de 21

Rima Edbouche es una joven marroquí .
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
8 de 21

Y es que nadie, más allá de su círculo más íntimo, era conocedor que Dembélé tenía pareja. Fue a finales de 2021 cuando saltó la noticia que el jugador se había casado en Marruecos por el rito musulmán. En el Barcelona no estaban al tanto del compromiso.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
9 de 21

Puede que sea una coincidencia o el normal proceso de maduración de una persona, pero lo cierto es que desde que el jugador se casó con esta chica, su compromiso y rendimiento han crecido exponencialmente.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
10 de 21

De la mujer que ocupa el corazón de Ousmane se sabe muy poco. Ella era una perfecta desconocida en muchos lugares pese a que comparte su vida con una estrella mundial del deporte y ganador de la la Copa del Mundo.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
11 de 21

Rima Edbouche muestra muy rara vez el rostro en su totalidad u otra parte de su cuerpo que no sean sus manos claramente influenciada por sus creencias religiosas.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
12 de 21

Pero estamos hablando de una influencer, principalmente vinculada al mundo de la moda, que acumula más de 100 mil seguidores en Instagram y casi medio millón en TikTok.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
13 de 21

Razalae, es su propia marca de la que es directora creativa y diseñadora.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
14 de 21

Se trata de un proyecto empresarial que seguro cuenta con el respaldo del futbolista, aunque no tiene pinta de que vaya a relacionarse mucho en los asuntos de su esposa.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
15 de 21

La mujer de Dembélé casi nunca enseña su cara en las redes sociales y opta por editarlas para cubrirse.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
16 de 21

En otras ocasiones, Rima Edbouche decide solo taparse el rostro con las manos. Usuarios en Twitter creen que la mujer no quiere ser foco de atención.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
17 de 21

Otra curiosidad de la chica es que ella se niega ir a los estadios para ver a Dembélé.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
18 de 21

La esposa de Dembélé no acude al estadio para ver al crack francés porque simplemente quiere mantener su vida privada.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
19 de 21

Ella nunca muestra su rostro ya que rechaza la exposición mediática.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
20 de 21

Ella apoya a Dembélé, pero lejos de las cámaras ya que le gusta mantener su vida privada.
Familia de Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro 2025: Esposa, religión y su origen
21 de 21

Cabe destacar que Dembelé y su esposa tienen una pequeña hija. Esta fue una de las pocas veces que han sido vistos en publico.

Cargar más fotos