Ranking Balón de Oro 2025: Vinicius en la cola y sorpresa con el nuevo mejor jugador del mundo

Así quedó la lista de los mejores jugadores del mundo tras la entrega del Balón de Oro 2025

  • 22 de septiembre de 2025 a las 10:22
Este lunes 22 de septiembre se realizó la entrega del Balón de Oro 2025. Así quedó el ranking y este es el nuevo ganador del preciado galardón a nivel individual en el fútbol mundial.

Fotos: Cortesía.
30- Michael Olise / Bayern de Múnich.
29- Florian Wirtz / Liverpool.

28- Virgil van Dijk / Liverpool.

27- Declan Rice / Arsenal.

26- Erling Haaland / Manchester City.

25- Denzel Dumfries / Inter de Milán.
24- Fabián Ruiz / PSG.
23- Jude Bellingham / Real Madrid.

22- Alexis Mac Allister / Liverpool.

21- Serhou Guirassy / Borussia Dortmund.
20- Lautaro Martínez / Inter de Milán.

19- Joao Neves / PSG.

18- Scott McTominay / Napoli.

17- Robert Lewandowski / Barcelona.

16- Vinicius JR. / Real Madrid.

15- Viktor Gyökeres / Arsenal.

14- Désiré Doué / PSG.
13- Harry Kane / Bayern de Múnich.
12- Khvicha Kvaratskhelia / PSG.
11- Pedri / Barcelona.

Así quedó el top 10: 10- Nuno Mendes, 9- Donnarumma, 8- Cole Palmer, 7- Mbappé, 6- Achraf Hakimi, 5- Raphinha, 4- Salah, 3- Vitinha y 2- Lamine Yamal.
1- Ousmane Dembelé / PSG. El mosquito se convierte en el mejor jugador del mundo en el año 2025.

