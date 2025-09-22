Ranking Balón de Oro 2025: Vinicius en la cola y sorpresa con el nuevo mejor jugador del mundo

Este lunes 22 de septiembre se realizó la entrega del Balón de Oro 2025. Así quedó el ranking y este es el nuevo ganador del preciado galardón a nivel individual en el fútbol mundial.
30- Michael Olise / Bayern de Múnich.
29- Florian Wirtz / Liverpool.
28- Virgil van Dijk / Liverpool.
27- Declan Rice / Arsenal.
26- Erling Haaland / Manchester City.
25- Denzel Dumfries / Inter de Milán.
24- Fabián Ruiz / PSG.
23- Jude Bellingham / Real Madrid.
22- Alexis Mac Allister / Liverpool.
21- Serhou Guirassy / Borussia Dortmund.
20- Lautaro Martínez / Inter de Milán.
19- Joao Neves / PSG.
18- Scott McTominay / Napoli.
17- Robert Lewandowski / Barcelona.
16- Vinicius JR. / Real Madrid.
15- Viktor Gyökeres / Arsenal.
14- Désiré Doué / PSG.
13- Harry Kane / Bayern de Múnich.
12- Khvicha Kvaratskhelia / PSG.
11- Pedri / Barcelona.
Así quedó el top 10: 10- Nuno Mendes, 9- Donnarumma, 8- Cole Palmer, 7- Mbappé, 6- Achraf Hakimi, 5- Raphinha, 4- Salah, 3- Vitinha y 2- Lamine Yamal.
1- Ousmane Dembelé / PSG. El mosquito se convierte en el mejor jugador del mundo en el año 2025.