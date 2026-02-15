Levante de Kervin Arriaga cayó ante Valencia y pone en riesgo su permanencia en LaLiga de España

Valencia, España.- El Valencia se impuso en el derbi ante el Levante disputado este domingo (0-2) gracias a un golazo de Largie Ramazani y una diana de Umar Sadiq, que superó en el uno contra uno a Mathew Ryan, una victoria que le impulsa al decimocuarto lugar de la liga y mantiene a los ‘granotas’ penúltimos. El Levante fue el que dispuso de la mejor ocasión de la primera parte. Superada la tensión inicial y comenzando con su dominio territorial, el equipo ‘granota’ aprovechó una acción a balón parado para poner en aprietos a Stole Dimitrievski.

El capitán Pablo Martínez lanzó una falta lateral que remató de cabeza Iván Romero, pero el portero valencianista reaccionó a tiempo y despejó un balón que tampoco pudo cazar Matías Moreno en la segunda acción. Esa ocasión del Levante fue la única acción de peligro de los primeros cuarenta y cinco minutos. El Valencia, que no podía encontrar con fluidez a Pepelu y a Filip Ugrinic, intentaba acercarse a la portería de Mathew Ryan a base de contragolpes que no traducía en tiros a puerta. El Levante, más incisivo en las segundas jugadas y buscando un juego más directo, dominaba la posesión y encerraba atrás al Valencia sin crear peligro. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE El Levante dio un paso adelante tras el descanso y en los primeros cinco minutos gozó de dos nuevas ocasiones. Un cabezazo de Adrián de la Fuente y un disparo de Kareem Tunde acercaron a los locales al gol, pero ambos remates salieron desviados de la portería de Dimitrievski.

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, buscó la reacción de su equipo y realizó tres cambios en una ventana reforzando el centro del campo y la delantera con la entrada de Javi Guerra, Guido Rodríguez y Umar Sadiq con más de media hora por delante. Y entre Sadiq y Guerra tejieron la jugada que acabaría en el primer gol del Valencia. Javi Guerra recuperó el balón en la frontal de su área y lanzó una contra para conectar con Sadiq. El delantero cedió de tacón a un Luis Rioja, que encontró a Ramazani y éste firmó una volea fortísima ante la que nada pudo hacer Ryan. Era el minuto 64 y el Valencia golpeaba en su primer disparo a puerta. El gol hizo daño al Levante, que perdió el impulso mostrado en los primeros compases de la segunda mitad y trató de reengancharse al derbi con otros tres cambios, sobre todo con la entrada del delantero Etta Eyong. Pero cuando estaba volcado en busca del empate llegó el tanto de la sentencia del Valencia. Un balón largo lo atacó Sadiq ante el central del Levante Matías Moreno, que no estuvo contundente en el cuerpo a cuerpo y el ariete nigeriano le arrebató la pelota para plantarse ante Ryan y definir a la perfección con solo seis minutos por jugar. Tras el segundo gol, la tensión se apoderó del Levante y en una misma acción Kervin Arriaga fue expulsado por doble amarilla después de una protesta y un aplauso al colegiado, Miguel Ángel Ortiz Arias. En los últimos minutos, el Levante intentó acercarse a la portería valencianista con más corazón que cabeza y el Valencia se dedicó a controlar el balón hasta que llegó el pitido final.

Ficha técnica