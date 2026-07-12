La reacción de Lionel cuando se le dijo que 'Julián se vistió de Messi' en triunfo sobre Suiza

"Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro", manifestó el capitán de la Albiceleste al término del partido que ganaron en tiempo de alargue a Suiza por 3-1.

Kansas, Estados Unidos .- Lionel Messi se declaró muy feliz por la obtención de un triunfo y la clasificación a las semifinales del Mundial que resultaron muy exigentes para la selección Argentina .

La solidez del rival no resultó sorprendente para el capitán.

"Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad", dijo.

"Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene", dijo en alusión al partido del próximo miércoles contra Inglaterra en Atlanta.

Para Messi será una semifinal especial, ya que jugará la tercera de su carrera en una Copa del Mundo y, además, enfrentará por primera vez a Inglaterra, tanto en partidos oficiales como amistosos.

¿Julián se vistió de Messi?

"No, no. Se vistió de él. Hizo un golazo, pero no es la primera vez. Ya tiene varios así. La verdad que fue un golazo. Tiene un remate muy bueno y lo viene demostrando desde hace muchísimo tiempo. En el Atletico de Madrid lleva muchísimos goles similares. La verdad que feliz por el resultado, pero también porque hizo gol él, porque hizo gol Lautaro. Los necesitábamos de esta manera a los dos. Muy contento por todo"