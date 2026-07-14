Mbappé reconoce que no estuvieron a la "altura del nivel de una semifinal del Mundial"

Dallas, EE UU.- Kylian Mbappé realizó una fuerte autocrítica tras la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 a manos de España. El capitán francés no buscó excusas y reconoció que su selección estuvo lejos del nivel necesario para competir por un lugar en la final.

"Cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal del Mundial, no ganas", inició diciendo. El delantero explicó que el plan táctico diseñado por Didier Deschamps para presionar al rival no funcionó desde el inicio del encuentro, lo que permitió a la selección española tomar el control del partido. “Desde el principio estábamos presionando tres contra dos, contra España hay que presionar hombre a hombre. No hicimos lo necesario para alcanzar el sueño, para llegar a la final de la Copa del Mundo”. Mbappé fue especialmente crítico con el rendimiento colectivo cuando Francia recuperaba la posesión del balón, asegurando que el equipo desaprovechó constantemente las oportunidades de construir juego.