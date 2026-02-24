Kevin Güity reconoce preocupación en Olimpia y hace promesa: "Vamos a salir campeones"

Tegucigalpa, Honduras.- El lateral de Olimpia, Kevin Güity, rompió el silencio tras las dos derrotas consecutivas del equipo y dejó claro que, aunque existe preocupación dentro del plantel, no consideran que estén atravesando una crisis. El futbolista reconoció que no están acostumbrados a perder dos partidos seguidos, pero aseguró que el grupo mantiene la calma y analiza la situación con cabeza fría, convencido de que el torneo apenas comienza y aún hay margen para revertir el momento. Güity también descartó que exista una falta de planificación en el club y defendió el trabajo que se ha venido realizando, pese a la seguidilla de partidos y la corta pretemporada. Desde su perspectiva, el equipo ha competido bien, aunque los resultados no los han acompañado. Con firmeza, afirmó que este plantel tiene la capacidad para levantarse y reiteró su confianza al asegurar que Olimpia saldrá campeón. Además, el jugador dio su opinión sobre el poco público que se observó en el clásico hondureño, señalando que factores como los horarios pueden influir en la asistencia. Finalmente, destacó que el actual formato del torneo permite que incluso entrando en la sexta posición se pueda aspirar al título, algo que, según él, también juega a favor de los equipos en la lucha por el campeonato.

Declaraciones

¿Te parece una exageración o a ustedes los jugadores realmente les preocupa haber perdido dos partidos seguidos, o te parece que es algo salido de proporción? Sí, claro, preocupa en el plantel porque sabemos que Olimpia es un equipo que siempre está acostumbrado a ganar. Pero bueno, nosotros estamos bien, tenemos la cabeza fría, sabemos que vienen varios partidos más, que esto apenas viene comenzando. Estamos tranquilos, sabemos que tenemos que enfrentar estos partidos de la mejor manera para seguir sumando. ¿Qué análisis han sacado ustedes a lo interno del club de lo que está pasando? Sabemos que tuvimos una pretemporada muy corta y eso nos ha afectado un poco, la verdad, porque tuvimos el partido contra el América también, un partido muy intenso. Pero bueno, nosotros no ponemos eso como excusa. Como le digo, esto viene comenzando, sabemos que queda toda una segunda vuelta todavía y varios partidos de la primera vuelta. Estamos tranquilos, la verdad, no ponemos eso como excusa. ¿Qué opinas acerca de los comentarios que hablan acerca de una crisis en Olimpia? Sabemos que cuando perdemos dos o tres partidos lo toman como que fuera una crisis, pero nosotros no lo tomamos así. Sí, nos preocupa un poco porque no estamos acostumbrados a perder dos partidos seguidos, pero no lo vemos como una crisis. Lo tomamos como un aprendizaje. En los dos partidos que hemos perdido siento que hemos dado lo mejor, lastimosamente no se nos han dado los resultados. ¿Qué autocrítica hacen ustedes tras los últimos partidos? Sabemos que venimos de dos derrotas y la gente siempre va a hablar, más que todo cuando no venimos bien. Pero sabemos que esto viene comenzando y tenemos varios partidos por delante. Al final, la gente lo va a tomar como crítica. Tenemos el partido el miércoles y después el domingo contra Marathón. Son dos partidos que tenemos que reivindicarlos y ganarlos para salir de la mejor manera. ¿Crees que haya sido falta de planificación o subestimaron este torneo que Olimpia no pudo tener refuerzos y que los que han llegado han destacado poco? ¿Crees que por ahí pasa esto? No, la verdad no lo tomo así, porque los que han llegado, obvio, al principio les cuesta adaptarse, pero siento que son muy buenos jugadores. Los que salieron también son buenos, pero no lo veo de esa manera. Falta de planificación, siento que no, porque llevamos varios partidos y no lo hemos hecho de mala manera. Los partidos los hemos sacado bien, pero lastimosamente los resultados no nos han acompañado.