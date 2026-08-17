Kevin Arriaga es nuevo fichaje del AEK de Atenas de Grecia: Los millones que pagaron a Levante

Atenas, Grecia.- Kervin Arriaga cambia de rumbo en su carrera. El mediocampista hondureño dejó de ser jugador del Levante de España y fue anunciado oficialmente como nuevo futbolista del AEK de Atenas, de Grecia. El catracho puso fin a su etapa en el fútbol español para afrontar un nuevo desafío en la liga griega. Arriaga pasó este lunes las pruebas médicas y posteriormente el AEK confirmó su incorporación a través de sus redes sociales.

“Welcome to AEK, Kervin Arriaga!”, publicó el conjunto griego para darle la bienvenida al mediocampista hondureño. De acuerdo con información de la Cadena SER, Arriaga también tenía la posibilidad de continuar en LaLiga, pues el Celta de Vigo había mostrado interés en sus servicios. Sin embargo, el conjunto español no terminó de dar el paso definitivo para concretar su incorporación. Ante este escenario, el AEK avanzó en las negociaciones y presentó una oferta cercana a los 5 millones de euros por el futbolista. Además, el Levante conservará un pequeño porcentaje de sus derechos económicos ante una futura transferencia. El conjunto granota aceptó la propuesta pese a que Arriaga todavía tenía dos años más de contrato. La entidad española decidió poner al hondureño en el mercado con el objetivo de facilitar las inscripciones de Hugo Sotelo, Requena y Musuayi.

El adiós del Levante

Tras confirmarse la operación, el Levante también despidió al mediocampista hondureño y recordó su paso por la institución. "Durante su etapa con el Levante, el hondureño disputó 28 partidos oficiales y marcó tres goles".